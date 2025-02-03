Неожиданное последствие автоналога: продавая машину за пределы Эстонии, можно получить обратно регистрационный сбор

„Если повышение акциза на алкоголь в конце прошлого десятилетия привело к масштабной приграничной торговле, то теперь налог на транспортные средства может стимулировать экспорт подержанных автомобилей в Латвию и Литву. Тогда в Латвию отправлялись только налоги, а теперь и машины эстонцев“, — прогнозирует Ууккиви. Дело в том, что как Закон о налоге на механическое транспортное средство, так и требования Европейского союза предусматривают, что если транспортное средство продается за границу, т. е. исключается из эстонского дорожного регистра, то можно запросить возврат определенной части регистрационного сбора.

„Этих компаний, которые готовы выступить посредниками при продаже местных подержанных автомобилей на рынках Латвии, Литвы или Финляндии, могут быть десятки“, — прогнозирует Ууккиви.

Возможность возврата платы за регистрацию возникнет по закону с 1 июля текущего года. К этому времени Министерство финансов должно разработать четкую процедуру, в соответствии с которой граждане смогут подать заявление на возврат средств.

По закону, суммы менее 300 евро не возвращаются. Если транспортное средство зарегистрировано в Эстонии менее года, то базовая часть регистрационного сбора, которая составляет 150 евро для легковых автомобилей и 300 евро для грузовых автомобилей с полной массой до 3,5 тонн, не возвращается. Возвращаемый регистрационный сбор рассчитывается на дату снятия автомобиля с учета в дорожном регистре с использованием первоначальных ставок, действовавших на момент уплаты сбора. Сбор возвращается только для автомобилей возрастом до 10 лет, начиная с даты первой регистрации.