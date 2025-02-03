ЧП и криминал
03.02.2025, 11:09

ФОТО | Обвиняемый в госизмене предстал перед судом

 
он поджег авто с украинскими номерами

Сегодня в Тартуском уездном суде начался судебный процесс над 38-летним гражданином Эстонии Андреем Макаровым, обвиняемым в государственной измене.

Макаров был взят под стражу в апреле прошлого года по подозрению в поджоге автомобиля на улице Мыйзавахе в начале февраля того же года. Как установило расследование, украинские номера на сгоревшем транспортном средстве были не случайно.

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