03.02.2025, 11:09
ФОТО | Обвиняемый в госизмене предстал перед судом
он поджег авто с украинскими номерами
Сегодня в Тартуском уездном суде начался судебный процесс над 38-летним гражданином Эстонии Андреем Макаровым, обвиняемым в государственной измене.
Макаров был взят под стражу в апреле прошлого года по подозрению в поджоге автомобиля на улице Мыйзавахе в начале февраля того же года. Как установило расследование, украинские номера на сгоревшем транспортном средстве были не случайно.
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