Психиатр о душевном здоровье: за личными проблемами могут скрываться психические расстройства, важно выбрать правильного специалиста
В чем разница между психиатром, психологом и психотерапевтом и к кому обращаться в конкретном случае, чтобы сберечь свое психическое здоровье? Врач-психиатр Эдуард Марон, основатель клиники DocuMental, рассказывает, как правильно выбрать специалиста
Современный ритм жизни, нарастающие стрессы, тревоги и эмоциональные перегрузки все чаще заставляют людей задумываться о помощи специалистов в области психического здоровья. При этом часто возникает вопрос, кого выбрать: психиатра, психолога или психотерапевта? Разберемся, чем они отличаются и в каких ситуациях лучше обратиться к каждому из них, а главное, почему не стоит бояться похода к психиатру.
Психиатр разбирается в аспектах душевного здоровья
Психиатр — это специалист с медицинским образованием, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой психических расстройств. За время получения квалификации психиатр обретает навыки распознавания душевных расстройства, оценки их клинической картины, изучает биологические механизмы фармакологического лечения, а также методы психотерапевтической помощи. Иными словами, это специалист, который если знает и не все про психические расстройства, то по крайней мере должен ориентироваться во всех аспектах душевного здоровья.
Расхожее мнение, что к психиатру нужно обращаться, когда „случай совсем тяжелый“, неверное, если не сказать точнее - предубежденное. Во-первых, понятие тяжелого психического расстройства весьма условно. Страх социального общения, паническое расстройство, депрессия для страдающих ими людей по степени стресса, потери дееспособности и качества жизни могут быть ничем не слабее таких традиционно считающихся тяжелыми заболеваний, как биполярное расстройство или шизофрения.
Во-вторых, далеко не всегда проблема душевного здоровья ограничивается лишь одним расстройством. А главное, именно психиатр может и должен уметь выявить весь спектр психических проблем и выстроить оптимальный план лечения, включающий в себя не только фармакологические, но и психологические методы помощи, без чего часто пребывают в затруднении его коллеги, будь то психолог, психотерапевт или семейный врач.
Если основываться на личном опыте и брать во внимание нынешнюю организацию душевной помощи, то ясно, что психиатр остается ключевым специалистом, обращение к которому желательно на ранних стадиях проявления психических проблем, вне зависимости от их характера и степени сложности.
Личностные кризисы и конфликты поможет преодолеть психолог
Психолог — это специалист, изучающий психику и поведение человека. Он помогает людям разобраться в себе, справляться с жизненными трудностями, преодолевать тревожность, стресс, конфликты и личностные кризисы. В отличие от психиатра, психолог не занимается фармакологическим лечением психических заболеваний, но помогает в анализе ситуации и поиске разрешения внутренних и межличностных психологических проблем путем весьма разнообразного выбора методов консультирования, тестирования и техник самопознания.
Часто в процессе психологических консультаций выявляется, что за личными проблемами кроются закореневшие психические расстройства, требующие оценки и помощи психиатра.
Наиболее частыми причинами поиска психолога являются сложности в отношениях в семье, на работе или в обществе; потеря близких, тревожность, стресс, выгорание, проблемы с самооценкой и уверенностью в себе, утрата смысла жизни. Практика показывает, что очень часто в процессе психологических консультаций выявляется, что за личными проблемами кроются укоренившиеся психические расстройства, требующие оценки и помощи психиатра. Профессионализм психолога в этом случае проявляется в умении распознать признаки психического расстройства и направить к специалисту для дальнейшей диагностики.
Психотерапевт помогает изменить образ мышления и проработать травмы
Психотерапевт — это специалист, который, можно сказать, является промежуточным звеном между психиатром и психологом. Психотерапевтами могут быть как врачи (психиатры), так и психологи, прошедшие дополнительное обучение в области психологических методов лечения душевных расстройств (разговорная терапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ, гештальт-терапия и др.).
Психотерапевт глубже анализирует личность пациента, его поведенческие и эмоциональные механизмы. В отличие от психолога, он не просто консультирует, а использует специализированные психотерапевтические техники. Помощь психотерапевта необходима, когда нужна долгосрочная проработка глубинных проблем (травмы, детские переживания, зависимые отношения), а также необходимо изменить образ мышления и поведенческие шаблоны в стороны более рационального и позитивного.
Специалисты могут, а в идеале - должны, работать в команде: психиатр лечит медикаментами, психотерапевт помогает проработать психологические причины, а психолог поддерживает на пути личностного роста.
Подытоживая, ответим на вопрос, к кому же обратиться в первую очередь?
• Если есть подозрение на психическое расстройство, будь то депрессия, тревога, проблемы с концентрацией, нарушения развития, восприятия и т.д., то сначала к психиатру, чтобы не терять время и избежать усугубления проблемы.
• Если нужен анализ жизненной ситуации, работа с самооценкой, стрессом, личностными кризисами — к психологу.
• Если проблема требует более глубокого анализа и изменения мышления, но без медикаментозного лечения — к психотерапевту.
Важно помнить, что специалисты могут, в идеале - должны, работать в команде: психиатр лечит медикаментами, психотерапевт помогает проработать психологические причины, а психолог поддерживает на пути личностного роста. В любом случае, выбор зависит от ситуации, но главное — не бояться обращаться за помощью. Психическое здоровье так же важно, как физическое, и забота о нем — это шаг к лучшему качеству жизни.