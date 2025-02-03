МНЕНИЕ | Быть или не быть трамваю в Пельгуранна?

Еще в начале 2021 года обсуждалась возможность проложить трамвайные пути по бульвару Рявала, и общественность относилась к этому с пониманием. Однако также звучали жалобы, что местных жителей не привлекают к обсуждению, высказывались опасения по поводу шума и вибрации. Среди протестующих была и нынешний вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус, и не только она. Под петицией против прокладки трамвайных путей подписались многие известные личности - архитекторы, телепродюсеры, предприниматели.