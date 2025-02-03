Мнение
03.02.2025, 20:50

МНЕНИЕ | Быть или не быть трамваю в Пельгуранна?

 
Manuela Pihlap депутат Таллиннского горсобрания (Центристская партия)
Мануэла Пихлап
Мануэла Пихлап
ФОТО: Delfi Meedia | Delfi Meedia kollaaž

Жители Пельгуранна не получили исчерпывающих и убедительных ответов на вопрос, почему городские власти намерены запустить трамвай. Кроме того, разве нынешние маршруты автобусов не обеспечивают возможность удобно добраться до парка? Такое ощущение, что основная цель - быстро потратить средства Евросоюза, выделенные на развитие транспорта, пишет Мануэла Пихлап.

Еще в начале 2021 года обсуждалась возможность проложить трамвайные пути по бульвару Рявала, и общественность относилась к этому с пониманием. Однако также звучали жалобы, что местных жителей не привлекают к обсуждению, высказывались опасения по поводу шума и вибрации. Среди протестующих была и нынешний вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус, и не только она. Под петицией против прокладки трамвайных путей подписались многие известные личности - архитекторы, телепродюсеры, предприниматели.

Теперь, когда хотят запустить трамвай в Пельгуранна, складывается впечатление, что местных жителей и людей, пришедших на посвященное этой теме собрание, пытаются выставить противниками абсолютно любых инициатив. Как будто у них нет права голоса в вопросах, касающихся их района, а предложенный маршрут трамвая – „это другое“.

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