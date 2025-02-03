Сестры Пюхтицкого монастыря - эстонскому парламенту: Своими действиями вы фактически закрываете монастырь

„Нам понятна цель законопроекта – заставить ЭПЦ МП сменить юрисдикцию и перейти под покровительство Константинополя. И наши неоднократные объяснения, что монастырь не может самочинно инициировать и отказаться от юрисдикции, остались неуслышанными. Юридической стороной документа занимаются юристы. Мы простые монахи, никогда не лукавили с власть имущими, и сейчас говорим и вам и обществу то же самое – мы в своей позиции честны и перед Богом, и перед людьми.

В 90-е годы монастырь полностью отказался от всего имущества, бескомпромиссно и без претензий все отдал государству ради духовной связи с Материнскою Церковью. Мы всегда выполняем условия заключенного в то время договора.

Без сомнений вы прекрасно понимаете – утверждая поправки к Закону, вы ставите монастырь вне Закона, давая на выбор только два варианта: либо смена юрисдикции, либо принудительная ликвидация – вы прекрасно понимаете, что своими действиями вы фактически закрываете монастырь. Воистину вы хотите войти в историю как парламентарии, насильно прекратившие существование известного более сотни лет женского Православного монастыря Эстонии?“, - пишет игуменья монастыря Филарета.

„ Мы ушли из мира, мы далеки от политических проблем, живем вне политики служа Богу молитвой и трудом, – а нас буквально втягивают в политику и обвиняют в нежелании вести диалог“, - отмечают монахини.

Полный текст обращения доступен на сайте Пюхтицкого монастыря.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить