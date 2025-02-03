ЧП и криминал
03.02.2025, 10:03

Очевидец аварии с автобусом Lux Express: „Заходить в автобус было страшно — водитель просит помощи, а ты ничего не можешь сделать“

 
Скриншот видео с места аварии
Скриншот видео с места аварии
ФОТО: прокуратура Лениградской области

Ночью 2 февраля в Ленинградской области на трассе А-180 „Нарва“ возле Кингисеппа произошло столкновение пассажирского автобуса фирмы Lux Express и грузовика. RusDelfi нашел очевидцев происшествия.

Очевидцем аварии стала Екатерина Швецова. По словам женщины, она стала одной из первых, кто дозвонился до скорой помощи.

„Когда мы подъехали, видела, как мужчина подбежал к автобусу и начал открывать двери, люди были заперты и пытались выйти через окно. Мужчина вытащил мальчика без сознания, положили его в машину. Пытался помочь водителю. Помог всем пострадавшим. Спасибо спасателям, минут через 10 приехали на место“. Екатерина говорит, что скорой дозвонилась „с сотого раза“. „Но когда я дозвонилась, там еще были не в курсе ситуации“.

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