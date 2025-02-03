03.02.2025, 10:03
Очевидец аварии с автобусом Lux Express: „Заходить в автобус было страшно — водитель просит помощи, а ты ничего не можешь сделать“
ФОТО: прокуратура Лениградской области
Ночью 2 февраля в Ленинградской области на трассе А-180 „Нарва“ возле Кингисеппа произошло столкновение пассажирского автобуса фирмы Lux Express и грузовика. RusDelfi нашел очевидцев происшествия.
Очевидцем аварии стала Екатерина Швецова. По словам женщины, она стала одной из первых, кто дозвонился до скорой помощи.
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