ОТ РЕДАКЦИИ | Серебрянные коньки: Нина Петрыкина вписала себя в историю эстонского спорта
Завоевав золотую медаль чемпионата Европы, фигуристка Нина Петрыкина вошла в историю эстонского спорта.
В пятницу в Таллинне коньками по льду писалась история эстонского спорта — и сразу несколько ее глав. Во-первых, Нина Петрыкина принесла Эстонии первую в истории победу на чемпионате Европы и медаль среди взрослых фигуристов.
В Эстонии и ранее были фигуристы мирового уровня, такие как Айно-Вайке Падури, однако ее карьерный пик пришелся на 1940-е годы, когда из-за Второй мировой войны чемпионаты не проводились. После войны она не могла участвовать в международных соревнованиях, так как Эстония находилась под советской оккупацией, и на протяжении большей части сталинского правления советским спортсменам было запрещено выступать на международной арене.
Кроме того, это первый случай в восстановившей свою независимость Эстонии, когда эстонский спортсмен завоевывает титул на крупнейшем соревновании перед домашней публикой. До Петрыкиной последним, кто сумел этого добиться, был борец Йоханнес Коткас в 1938 году.
Эстония — маленькая страна, и именно поэтому ее жители особенно ценят такие спортивные достижения, испытывая гордость за своих спортсменов и горячо поддерживая их на международных соревнованиях. Это отличает нас от многих больших народов, где индивидуальные успехи спортсменов порой остаются незамеченными, поскольку главное внимание уделяется общему месту страны в итоговой таблице медалей на крупнейших турнирах.
В ряде стран спортивная аудитория сосредоточена на определенных видах спорта, в то время как другие дисциплины получают гораздо меньше внимания. Однако эстонский спорт уникален тем, что любые виды, в которых эстонские спортсмены достигают высочайшего уровня, широко освещаются в СМИ, а интерес болельщиков распределяется равномерно между различными дисциплинами.
Любители спорта в Эстонии легко переключают свое внимание с одного вида на другой. Например, в начале 1990-х годов в Эстонии были сильные двоеборцы (лыжное двоеборье) и велогонщица на треке Эрика Салумяэ. В конце десятилетия внимание сместилось на десятиборцев, главным героем в этой спортивной дисциплине стал Эрки Ноол. В начале 2000-х возрос интерес к дзюдо, но настоящими кумирами этого периода были эстонские лыжники и метатели диска.
Успех наших фигуристов, и в частности Нины Петрыкиной, принес много радости эстонским любителям спорта, поскольку фигурное катание исторически имеет в Эстонии большую аудиторию. Помимо этого, за последние 15 лет Таллинн неоднократно принимал чемпионаты Европы по фигурному катанию. Разумеется, на домашних соревнованиях поддержка своих спортсменов всегда особенно горячая и сильная, но завоеванная медаль или победа перед родной публикой вызывает особенные эмоции.
Возможно, этот успех, а также, например, бронза латвийских хоккеистов на домашнем чемпионате мира, станут в будущем сильным стимулом для эстонских спортивных руководителей, чтобы прилагать еще больше усилий для привлечения в Эстонию крупнейших турниров.
Нине Петрыкиной можно лишь пожелать новых блестящих успехов в будущем. Для 20-летней спортсменки это был главный турнир в ее жизни на данный момент, но дальше все зависит только от нее самой, как она сформирует свою дальнейшую спортивную карьеру. В Таллинне она ясно показала, что на этом пути ее могут ожидать большие достижения, хотя конкуренция на высшем уровне в этом виде спорта невероятно жесткая. Тем не менее, Нина Петрыкина доказала, что у нее характер победителя!
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!