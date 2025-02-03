Спасатели поделились рекомендациями в преддверии отключения от российской энергосистемы

Опрос Спасательного департамента показывает, что треть населения Эстонии не готовится к кризисным ситуациям, даже в преддверии отключения от БРЭЛЛ.

„Даже если технически все подготовлено, злонамеренные атаки всегда возможны. Если говорить о гибридной войне, то она уже идет. Одним из примеров является повреждение морского кабеля. Поэтому важно быть готовыми. В момент десинхронизации эффективность атак может достигать пика, и это может быть использовано. Именно сейчас мы снова говорим о подготовке, о которой говорили не раз за последние годы, надеясь, что наши слова будут восприняты более серьезно. Сейчас - отличная возможность пересмотреть свои действия и планы. Даже если ничего не произойдет, ваши знания и готовность останутся с вами“, - сказал руководитель кризисного бюро Южного спасательного центра Сильвер Конкси.

Спасательный департамент вновь призывает проверить домашние запасы.

„Самое важное - это еда и вода. Воды необходимо 3 литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, и которую ваша семья ест. Конечно, запасенная еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующая длительного приготовления“, - отметила сотрудник бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло.

„Если мы говорим об основной необходимости, то, конечно, это проверка лекарств. Возможно, принимаете что-то на постоянной основе, либо стоит позаботиться о первой помощи, лекарствах от головной боли, пластырях. Также нужны альтернативные источники света, и развлечения. Об этом, на самом деле, многие часто забывают. Но карты, или настольная игра могла бы быть“, - добавила она.

Конечно, полезно иметь аккумуляторы, портативное радио и газовую горелку, но сначала стоит проверить запасы дома - возможно, бежать в магазин вовсе не нужно. Если покупки все же необходимы, то важно учитывать нужды семьи, ведь могут подойти и другие варианты.

„Например, автомобиль. В нем есть радио, а при необходимости можно зарядить устройства, если под рукой есть переходники и провода. Кроме того, в таком небольшом пространстве легче сохранить тепло. Главное, чтобы машина была заправлена - зачастую достаточно и половины бака. Конечно, мы демонстрируем разные приспособления, но выбор остается за вами. Важно учитывать бюджет: стоит ли тратиться на дорогие аккумуляторы? Лучше исходить из повседневных нужд - пригодится ли вещь сразу или хотя бы в будущем“, - отметила Нийло.

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