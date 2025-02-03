В Таллинне идут масштабные обновления трубопроводов: 2024 год - рекордный(1)
Прошлый год стал для Tallinna Vesi рекордным в области строительства трубопроводов – всего было проложено и реконструировано 45 километров труб, в пять раз больше, чем четыре года назад. Активное строительство имеет важное значение для предотвращения аварий и обеспечения высокого качества водоснабжения.
„Последний раз объем строительства трубопроводов в Таллинне был настолько большим 14 лет назад. По сравнению с 2023 годом, когда мы построили 27 километров трубопроводов, объем работ вырос на 74%“, - пояснил руководитель планирования и строительства трубопроводов Tallinna Vesi Марти Ваксманн. Примечательно, что 41% работ, или около 18 километров, было выполнено с использованием экологичного метода бестраншейной прокладки. В таком случае новая труба устанавливается внутри уже существующей без проведения земляных работ, либо новый трубопровод прокладываю под землей с помощью специального бурового оборудования.
По словам Ваксманна, в модернизации водной инфраструктуры Таллинна компания добилась значительного прогресса. Эта работа помогает уменьшить число потребителей, испытывающих перебои в обслуживании, и гарантирует бесперебойное и качественное водоснабжение.
В 2024 году масштабные работы проводились во всех крупных районах столицы. „В Ласнамяэ в парке Тондилоо мы заменили один из основных водопроводов протяженностью 1,5 километра. В Мустамяэ и Ыйсмяэ реконструировали трубопроводы насосных станций повышения давления в районе улиц Тонди и Сийли. В центре города обновили водопроводы на Ярвевана теэ, улицах Масина, Ластекоду, Лийвалайа и Суур-Амеерика. В Пыхья-Таллинне также шли масштабные работы, охватывающие улицу Копли, Пальясааре теэ, улицы Паавли, Путукавяйла, бульвар Колде и улицу Эхте. Все важные водопроводные и канализационные сети в этих районах были обновлены, а также была построена современная система ливневой канализации“, - перечислил Ваксманн.
Особое внимание было уделено строительству раздельной канализационной системы, которая позволяет сбрасывать ливневую воду непосредственно в море, минуя очистные сооружения. „Самые крупные проекты были реализованы на бульваре Колде, где был построен стратегический водоотвод Пыхья-Таллинна, а также на улицах Копли и Пальясааре теэ. В центре города мы обновили ливневые трубопроводы на улицах Лийвалайа и Ластекоду, а новые трубопроводы были проложены на улицах Крейцвальди, Вылви, Лийвамяэ и Видевику“, - рассказал Ваксманн.
В прошлом году в строительство и обновление трубопроводов было инвестировано 25,6 миллиона евро, из которых 5,3 миллиона пришлось на финансируемое городом строительство ливневых канализационных сетей.
В этом году компания Tallinna Vesi планирует вложить в модернизацию трубопроводов 31 миллион евро, из которых 9,2 миллиона евро будет направлено на развитие раздельной канализации в сотрудничестве с городом Таллинном. „Мы планируем продолжить работы в том же объеме, что и в прошлом году, построив 40–45 километров трубопроводов, не менее 25% из которых будет проложено бестраншейным методом“, - сказал Ваксманн.
Среди ключевых проектов 2025 года Ваксманн выделил строительство ливневых коллекторов на Туукри и Уус-Садама, что создаст предпосылки для перевода всего центра города на раздельную систему канализации, следующий этап строительства коллектора на бульваре Колде, а также строительство ливневых коллекторов на улице Весивярaва и Петербургском шоссе. Кроме того, на Лаагна теэ будет создан автоматический регулирующий узел, а пропускная способность водоотвода на улице Весивярaва будет увеличена. Это поможет снизить риск затоплений на Ярвевана теэ. „Перечисленные проекты имеют критически важное значение для уменьшения риска наводнений в городе и развития экологически устойчивой инфраструктуры“, - добавил он.
AS Tallinna Vesi – крупнейшее предприятие водоснабжения в Эстонии, обслуживающее более 25 000 частных и корпоративных клиентов и 500 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих волостях.