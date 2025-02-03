В Таллинне идут масштабные обновления трубопроводов: 2024 год - рекордный

„Последний раз объем строительства трубопроводов в Таллинне был настолько большим 14 лет назад. По сравнению с 2023 годом, когда мы построили 27 километров трубопроводов, объем работ вырос на 74%“, - пояснил руководитель планирования и строительства трубопроводов Tallinna Vesi Марти Ваксманн. Примечательно, что 41% работ, или около 18 километров, было выполнено с использованием экологичного метода бестраншейной прокладки. В таком случае новая труба устанавливается внутри уже существующей без проведения земляных работ, либо новый трубопровод прокладываю под землей с помощью специального бурового оборудования.

По словам Ваксманна, в модернизации водной инфраструктуры Таллинна компания добилась значительного прогресса. Эта работа помогает уменьшить число потребителей, испытывающих перебои в обслуживании, и гарантирует бесперебойное и качественное водоснабжение.

В 2024 году масштабные работы проводились во всех крупных районах столицы. „В Ласнамяэ в парке Тондилоо мы заменили один из основных водопроводов протяженностью 1,5 километра. В Мустамяэ и Ыйсмяэ реконструировали трубопроводы насосных станций повышения давления в районе улиц Тонди и Сийли. В центре города обновили водопроводы на Ярвевана теэ, улицах Масина, Ластекоду, Лийвалайа и Суур-Амеерика. В Пыхья-Таллинне также шли масштабные работы, охватывающие улицу Копли, Пальясааре теэ, улицы Паавли, Путукавяйла, бульвар Колде и улицу Эхте. Все важные водопроводные и канализационные сети в этих районах были обновлены, а также была построена современная система ливневой канализации“, - перечислил Ваксманн.