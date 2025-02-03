В Латвии работодатели застраховали примерно половину своих работников, а как с этим в Эстонии?

По словам члена правления EKsL Андреса Пийрсалу, уровень медицинского страхования от работодателей постоянно растет, но еще есть куда стремиться. „Если в Эстонии в конце прошлого года медицинское страхование от работодателя имели девять процентов работников, то в Латвии медицинское страхование от работодателя имеют уже около половины работников, или 450 тысяч человек. В Латвии работодатель может тратить до 750 евро в год на здоровье работника без налогообложения, однако у нас соответствующая сумма не меняется с 2018 года и составляет 400 евро“, сказал Пийрсалу, добавив, что благодаря страхованию медицинские вмешательства можно откладывать на более поздний срок и они происходят реже из-за профилактического эффекта.

В 2024 году число предприятий с договором о медицинском страховании от работодателя выросло на 11 процентов, а количество застрахованных там работников – на 9 процентов по сравнению с предыдущим годом.

По словам исполнительного директора Compensa Elukindlustus Мерко Кимсто, в Эстонии распространяется заблуждение о том, что медицинское страхование, предоставляемое работодателем, отнимает ресурсы у государственной системы социального обеспечения. „На самом же деле медицинское страхование от работодателя позволяет работникам быстро обращаться к дорогим врачам в частных клиниках, не лишая их возможности посещать врачей, финансируемых Кассой здоровья“, пояснил Кимсто.

По оценке Кимсто, необходимо увеличить не облагаемую налогом ставку в 400 евро на расходы по укреплению здоровья. „Уровень налоговой льготы не меняется уже более шести лет, но за это время стоимость медицинского обслуживания значительно выросла. Например, в 2018 году визит к специалисту в Западно-Таллиннской Центральной больнице стоил 45 евро, а сейчас он подорожал до 85 евро. С каждым годом государство все больше ограничивает возможности работодателей инвестировать в здоровье своих работников, сохраняя ставку в 400 евро“, отметил Кимсто.