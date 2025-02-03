Дисквалификация латвийского шахматиста за сексуальные домогательства увеличена до 12 лет

В первоначальном решении комиссии по этике ФИДЕ от августа 2024 года латвийский шахматист был признан виновным в сексуальных домогательствах и дисквалифицирован на пять лет. Об этом пишет латвийский портал Delfi.

В Латвии начали полицейское расследование, за которым последовало уголовное дело. Было установлено, что действия шахматиста не являются уголовным преступлением в соответствии с латвийским законодательством.

Однако Комиссия по этике ФИДЕ (EDC) установила, что Стребков нарушил ряд положений Кодекса этики и дисциплинарных вопросов, касающихся человеческого достоинства, этичного поведения и социального поведения.

Расследование тогда показало, что десятки женщин-игроков, некоторым из которых было всего 14 лет, получали от Стребкова непристойные письма, содержащие порнографические материалы и использованные презервативы, которые отправлялись им домой, в клубы, университеты и на турнирные площадки.

Помимо отправки писем, Стребков в течение многих лет позволял себе оскорбительные высказывания в адрес женщин на различных интернет-платформах, что способствовало его идентификации.

Стребков обжаловал решение о дисквалификации. Он утверждал, что можно жаловаться всего на один случай (в 2021 году), а остальные письма „не имеют никакого отношения к соревнованиям“ или шахматам. По мнению ответчика, письма не относятся к ФИДЕ или национальным шахматным федерациям и деятельности этих организаций. Фактически, Стребков утверждал, что ФИДЕ не обладает юрисдикцией в рассматриваемых случаях.

ФИДЕ направила встречную апелляцию, в которой потребовало ужесточить наказание шахматиста.

Апелляционная палата учла представленные доказательства, включавшие анализ ДНК и выводы полицейского расследования, и подтвердила юрисдикцию ФИДЕ по данному вопросу. Срок дисквалификации был увеличен с 5 до 12 лет.

Увеличение срока дисквалификации Стребкова и лишения его звания международного мастера в ФИДЕ объясняется тем, что „нарушения оказывают серьезное и пагубное влияние на спорт, как на индивидуальном, так и на институциональном уровне“.

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