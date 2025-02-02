ФОТО И ВИДЕО | Автобус Lux Express Таллинн – Санкт-Петербург попал в аварию под Кингисеппом. Два человека погибли, 13 госпитализированы
В Ленинградской области на трассе А-180 „Нарва“ возле Кингисеппа произошло столкновение пассажирского автобуса фирмы Lux Express и грузовика.
Междугородний рейс с пассажирами следовал из Таллинна в Санкт-Петербург. По информации МЧС, в аварии погибли два человека, еще как минимум двое получили травмы.
Авария произошла у промзоны „Фосфорит“. В результате столкновения автобуса и „Камаза“ погибли два человека, ещё двое пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти.
Предварительно в автобусе находились 22 пассажира. По данным тг-каналов, 13 человек госпитализировали в тяжёлом состоянии, среди них — одинадцатилетний ребёнок.
Телеграм-канал „Дорожный контроль СПБ“ сообщает, что по данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
„Маршрут из Таллинна. Но так как мост между Нарвой и Ивангородом перекрыт, ехали из Ивангорода конкретно на этом автобусе. Сама авария произошла внезапно. Не было ни торможения, ни сигналов. Просто резкий удар“, — рассказал Игнатий.
Водителя автобуса пришлось „вырезать из кабины“, сообщил нам пассажир. При этом на видео от областного МЧС показывается, что из кабины вырезают как раз водителя снегоуборщика.
Всего в салоне автобуса было около 30 человек, в том числе двое детей, говорит собеседник „Фонтанки“. „Один в порядке вроде бы. Второй был без сознания, и его отвезли на первой же машине в сторону Ивангорода в больницу“, — отметил Игнатий.