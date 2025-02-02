ФОТО И ВИДЕО | Автобус Lux Express Таллинн – Санкт-Петербург попал в аварию под Кингисеппом. Два человека погибли, 13 госпитализированы

Междугородний рейс с пассажирами следовал из Таллинна в Санкт-Петербург. По информации МЧС, в аварии погибли два человека, еще как минимум двое получили травмы.

Авария произошла у промзоны „Фосфорит“. В результате столкновения автобуса и „Камаза“ погибли два человека, ещё двое пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти.

Предварительно в автобусе находились 22 пассажира. По данным тг-каналов, 13 человек госпитализировали в тяжёлом состоянии, среди них — одинадцатилетний ребёнок.

Член правления Lux Express Ингмар Роос: „Lux Express выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров“. Сегодня, 2 февраля, незадолго до 21:00 (по эстонскому времени) рейсовый автобус Lux Express попал в серьёзную дорожную аварию в России. Происшествие произошло в 15 км от Ивангорода в направлении Санкт-Петербурга. По предварительным данным, автобус столкнулся со снегоуборочной машиной. Официальной информации о причинах аварии на данный момент нет. Речь идет о рейсе Lux Express Таллинн – Санкт-Петербург, который отправился из Таллинна в 14:30. В момент аварии в автобусе находились 22 пассажира и водитель. Среди них – 3 гражданина Эстонии, 16 граждан России, 2 гражданина Германии, 1 гражданин Молдовы и 1 гражданин Польши. В результате аварии погибли два пассажира. В больницу Кингисеппа были доставлены 13 человек (11 пассажиров, водитель автобуса и водитель снегоуборочной машины). Lux Express выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров.

Телеграм-канал „Дорожный контроль СПБ“ сообщает, что по данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

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„Маршрут из Таллинна. Но так как мост между Нарвой и Ивангородом перекрыт, ехали из Ивангорода конкретно на этом автобусе. Сама авария произошла внезапно. Не было ни торможения, ни сигналов. Просто резкий удар“, — рассказал Игнатий.

Водителя автобуса пришлось „вырезать из кабины“, сообщил нам пассажир. При этом на видео от областного МЧС показывается, что из кабины вырезают как раз водителя снегоуборщика.

Всего в салоне автобуса было около 30 человек, в том числе двое детей, говорит собеседник „Фонтанки“. „Один в порядке вроде бы. Второй был без сознания, и его отвезли на первой же машине в сторону Ивангорода в больницу“, — отметил Игнатий.