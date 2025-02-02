ЧП и криминал
02.02.2025, 22:51

Автобус LuxExpress Таллинн – Санкт Петербург попал в аварию под Кингисеппом. Два человека погибли, 13 госпитализированы

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Среди пассажиров – 3 гражданина Эстонии
Фото из тг-канала "Осторожно, новости"
Фото из тг-канала "Осторожно, новости"
ФОТО: Erakogu

В Ленинградской области на трассе А-180 „Нарва“ возле Кингисеппа произошло столкновение пассажирского автобуса фирмы LuxExpress и грузовика.

Междугородний рейс с пассажирами следовал из Таллинна в Санкт-Петербург. По информации МЧС, в аварии погибли два человека, еще как минимум двое получили травмы.

Авария произошла у промзоны „Фосфорит“. В результате столкновения автобуса и „Камаза“ погибли два человека, ещё двое пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти.

Предварительно в автобусе находились 22 пассажира. По данным тг-каналов, 13 человек госпитализировали в тяжёлом состоянии, среди них — ребёнок.

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Член правления Lux Express Ингмар Роос: „Lux Express выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров“.

Сегодня, 2 февраля, незадолго до 21:00 (по эстонскому времени) рейсовый автобус Lux Express попал в серьёзную дорожную аварию в России. Происшествие произошло в 15 км от Ивангорода в направлении Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, автобус столкнулся с снегоуборочной машиной. Официальной информации о причинах аварии на данный момент нет.

Речь идет о рейсе Lux Express Таллинн – Санкт-Петербург, который отправился из Таллинна в 14:30. В момент аварии в автобусе находились 22 пассажира и водитель. Среди них – 3 гражданина Эстонии, 16 граждан России, 2 гражданина Германии, 1 гражданин Молдовы и 1 гражданин Польши.

В результате аварии погибли два пассажира. В больницу Кингисеппа были доставлены 13 человек (11 пассажиров, водитель автобуса и водитель снегоуборочной машины).

Lux Express выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров.

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