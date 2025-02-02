02.02.2025, 22:51
Автобус LuxExpress Таллинн – Санкт Петербург попал в аварию под Кингисеппом. Два человека погибли, 13 госпитализированы(29)
Среди пассажиров – 3 гражданина Эстонии
ФОТО: Erakogu
В Ленинградской области на трассе А-180 „Нарва“ возле Кингисеппа произошло столкновение пассажирского автобуса фирмы LuxExpress и грузовика.
Междугородний рейс с пассажирами следовал из Таллинна в Санкт-Петербург. По информации МЧС, в аварии погибли два человека, еще как минимум двое получили травмы.
Авария произошла у промзоны „Фосфорит“. В результате столкновения автобуса и „Камаза“ погибли два человека, ещё двое пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти.
Предварительно в автобусе находились 22 пассажира. По данным тг-каналов, 13 человек госпитализировали в тяжёлом состоянии, среди них — ребёнок.
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