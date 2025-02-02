ЧП и криминал
02.02.2025, 22:51

Автобус LuxExpress Таллинн – Санкт Петербург попал в аварию под Кингисеппом. Два человека погибли

 
Фото из тг-канала "Осторожно, новости"
Фото из тг-канала "Осторожно, новости"
ФОТО: Erakogu

В Ленинградской области на трассе А-180 „Нарва“ возле Кингисеппа произошло столкновение пассажирского автобуса фирмы LuxExpress и грузовика.

Междугородний рейс с пассажирами следовал из Таллинна в Санкт-Петербург. По информации МЧС, в аварии погибли два человека, еще как минимум двое получили травмы.

Авария произошла у промзоны „Фосфорит“. В результате столкновения автобуса и „Камаза“ погибли два человека, ещё двое пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти.

Предварительно в автобусе находились 22 пассажира. По данным тг-каналов, 13 человек госпитализировали в тяжёлом состоянии, среди них — ребёнок.

Портал RusDelfi отправил все необходимые запросы. Новость дополняется.

По телефону LuxExpress отказался комментировать ситуацию: „Сказали, никакую информацию нам сейчас не давать. Пишите письмо

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