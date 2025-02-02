ФОТО | Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился в Таллинне ярким гала-представлением

На гала-представлении выступила чемпионка Европы в женском одиночном катании Нина Петрыкина, а также братья Михаил и Александр Селевко, занявшие седьмое и девятое места в мужском одиночном катании.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года прошёл в Таллинне, с 28 января по 2 февраля.

Ниже представлены результаты соревнований в основных дисциплинах:

Мужское одиночное катание

- Лукас Бричги (Швейцария) — 267,09 балла

- Николай Мемола (Италия) — 262,61 балла

- Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 257,99 балла

Женское одиночное катание

- Нина Петрыкина (Эстония)

- Анастасия Губанова (Грузия)

- Нина Пинзарроне (Бельгия)

Нина Петрыкина – новая чемпионка Европы в женском одиночном катании! В короткой программе ей не хватило всего пяти сотых балла до победы, но в произвольной она выдала настолько впечатляющий прокат, что у судей не осталось сомнений – перед ними новая королева льда. Сумма 208,18 балла не только стала её личным рекордом, но и превзошла результат чемпионки Европы 2023 года Анастасии Губановой на 10 баллов, оставив грузинскую фигуристку на втором месте.

Во время проката Нина безупречно исполнила все элементы, но неожиданно допустила одну ошибку, упав на ровном месте. Однако этот момент только придал ей решимости – она собралась и уверенно довела выступление до победного конца. Огромную роль сыграла поддержка болельщиков, чья энергия наполнила арену.

Еще пару лет назад такой триумф казался невозможным, но на домашнем чемпионате Европы Нина Петрыкина доказала, что мечты сбываются.

Парное катание

- Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия) — 212,48 балла

- Сара Конти / Никколо Мачии (Италия)

- Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия)