ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1075-й день) | Залужный в конце 2022 года предлагал план наступления ВСУ на Белгород

В Судже разрушено здание школы-интерната, в котором находились мирные жители — есть погибшие и раненые. Украина утверждает, что удар был нанесен российской авиабомбой, а в Минобороны России заявили о ракетной атаке ВСУ. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки. В результате российского удара погибли 14 человек, из них 2 ребенка 9 и 12 лет. 20 человек пострадали, из них четыре ребенка в возрасте 3 месяцев, двух, восьми и 12 лет, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. 22 человека спасены.

Зеленский заявил, что переговоры Трампа и Путина без Украины опасны. По его словам, сначала он должен встретиться с Трампом, и уже потом можно будет привлекать Россию. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

В Белгородской области при атаке дрона погиб один человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника по поселку Малиновка под Белгородом. „В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина“, — написал глава региона в телеграм-канале. Также, по словам губернатора, населенные пункты в Борисовском и Валуйском округе были атакованы 12 беспилотниками, часть которых была сбита. В Валуйском округе, как пишет Гладков, „повреждены частное домовладение, надворная постройка, 2 легковых автомобиля, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи“. Кроме этого, беспилотниками атакованы села в Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском районе, а также Старооскольский округ, над которым было сбито два дрона, и Шебекинский округ, где были сбиты 7 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.

Оккупационные власти в Запорожье заявили об атаке украинских беспилотников на Энергодар. Город Энергодар, в котором расположена захваченная Россией Запорожская АЭС, подвергся атакам с применением беспилотников. Об этом сообщил назначенный Москвой врио главы администрации города Максим Пухов. „Сегодня зафиксировано уже четыре попытки атаковать Энергодар дронами-камикадзе. Два из них были подавлены с помощью РЭБ. Пострадавших и возгораний нет“, — написал Пухов в телеграм-канале. По его словам, город подвергается атакам беспилотников ВСУ на протяжении всей недели. 4 февраля Украину посетит глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси для обсуждения ядерной безопасности ЗАЭС, крупнейшей атомной станции в Европе, регулярно подвергающейся атакам беспилотников, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб на войне. О гибели Евремова, который командовал добровольческим отрядом „Тигр“, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. „Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда „Тигр“ Сергей Ефремов“, — цитирует Кожемяко „Интерфакс“. „Сегодня, выезжая на рекогносцировку, погиб“, — написал Кожемяко, уточнив, что Ефремов имел опыт военной службы в десантно-штурмовых подразделениях и отправился на фронт после начала наступления Украины в Курской области.

Генерал Виктор Назаров сообщил, что Залужный еще в 2022 году предлагал наступать на Белгород, но его не поддержали. Бывший главный советник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров заявил в интервью Украинской службе Би-би-си, что впервые провести наступление вглубь территории России Залужный предложил в первый год российского вторжения в Украину, в конце 2022 года. „Речь шла о том, чтобы произвести наступление на территории Российской Федерации. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород“, — сказал Назаров. На вопрос корреспондента Би-би-си, звучало ли предложение захвата Белгорода, Назаров ответил: „Окружение или блокировка. Зачем? Для того, чтобы лишить противника возможности нанесения огневых ударов и ракетных ударов по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставки материальных ресурсов для той группировки, которая действует на Донбассе“. По словам Назарова, эти предложения не были реализованы, а Залужного вскоре сняли с должности. „У меня создалось впечатление, что они [предложения] не заинтересовали никого. А потом началось то, что началось и вот то, что мы видели на протяжении 2024 года“, — сказал бывший главный советник Залужного.

Три человека ранены в результате атаки дронов на Белгородскую область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атаки беспилотников на село Двулучное и поселок Чапаевский. „ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. Ранены три мирных жителя“, — написал он в телеграм-канале. По словам главы региона, в селе Двулучное беспилотник атаковал пассажирский микроавтобус, в результате чего были ранены водитель и пассажир, повреждены крыша и остекление микроавтобуса. В поселке Чапаевский из-за атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина, есть повреждения автомобиля, написал Гладков. В Белгородской области объявлялась ракетная тревога, сейчас она отменена.

Российские войска атаковали беспилотником маршрутку в Херсоне, есть пострадавшие. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал в телеграм-канале, что в результате атаки пострадали пять человек, в том числе двое детей 12 и 13 лет. У пострадавших взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии, сообщил Прокудин.