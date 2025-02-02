Удивительный дебют: футболист сборной Эстонии забил свой первый гол уже на 8-й минуте в победном матче чемпионата Словении

Алекс Маттиас Тамм получил место в стартовом составе на домашний матч „Олимпии“ против „Приморье“, которое занимало шестое место в лиге. Уже на третьей минуте нападающий сборной Эстонии мог вывести свою команду вперед: после коротко разыгранного углового он получил мяч в штрафной, но пробил выше перекладины.

Однако на восьмой минуте Тамм снова оказался в центре внимания и на этот раз не ошибся. Марко Брест сделал низкую подачу в штрафную, и Тамм, приняв мяч, обыграл защитников „Приморье“ и отправил его в сетку.

Спустя полчаса игры ситуация для гостей из „Приморье“ усугубилась, когда арбитр после просмотра VAR удалил нигерийца Исхака Кайоде Рафиу за грубую игру, показав ему красную карточку.

С преимуществом в численном составе „Олимпия“ продолжила атаковать. В следующие минуты первого тайма у них было несколько полувозможностей для увеличения счета, одна из которых связана с Таммом. На 37-й минуте он попытался выполнить удар через себя после подачи в штрафную, но случайно попал по игроку „Приморье“ Тилену Клеменчичу, за что судья показал ему желтую карточку.

Тем не менее, давление „Олимпии“ дало результат, и на 41-й минуте отличная комбинация привела к голу Хорхе Силвы — 2:0 в пользу хозяев, с таким преимуществом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме, спустя 16 минут, ситуация для „Приморье“ стала еще более критичной. После удаления Рафиу еще одну желтую карточку получил Эдвин Сулянович, оставив гостей в меньшинстве. Пока Сулянович покидал поле, дебют Тамма завершился, и его место занял Иван Дурдов.

„Олимпия“ продолжила доминировать и за оставшиеся 30 минут забила еще три безответных гола: отличились Рауль Флоруч, Питер Агба и Алехандро Бланко. Итоговый счет — 5:0 в пользу „Олимпии“.

Теперь команда уверенно лидирует в высшей лиге Словении, набрав 42 очка после 19 матчей, в то время как „Марибор“, следующий преследователь, отстает на 6 очков.

Алекс Маттиас Тамм стал лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии в минувшем сезоне, забив 28 голов в 35 матчах. Его команда, „Нымме Калью“, завершила первенство на второй строчке.

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