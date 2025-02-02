По сравнению с прошлым годом меньше людей нуждаются в финансовой помощи от близких

Два года назад в общей сложности 10 процентов жителей Эстонии отмечали, что им нужна финансовая помощь со стороны. К началу 2024 года этот показатель вырос до 15 процентов, но к началу 2025 года вновь снизился до примерно девяти процентов. Руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане пояснил, что эти показатели в значительной степени были обусловлены быстрым ростом Euribor и его последующим снижением, а также исключительным ростом цен, имевшим место именно в Эстонии.

„Аналогичный опрос в Латвии и Литве показал, что в прошлом году в этих странах число нуждающихся в финансовой помощи людей не увеличивалось так сильно, как в Эстонии“, - отметил Ребане. В этом году также выросло количество тех, кто сообщил, что среди их близких никто не нуждается в помощи. Если в прошлом году так ответили 22 процента респондентов, то теперь их доля достигла 25 процентов.

Согласно опросу Citadele, в начале этого года в общей сложности пятая часть, или 20 процентов жителей Эстонии, заявили, что текущая экономическая ситуация не оказала на них значительного влияния, и они продолжают поддерживать близких в том же объеме, что и раньше. Еще 20 процентов отметили, что, к сожалению, больше не могут оказывать помощь в прежнем размере. В свою очередь, 19 процентов эстонцев ответили, что никого не поддерживают финансово.

Принято считать, что в особенно сложном финансовом положении находятся пенсионеры, но опрос Citadele демонстрирует обратное. „Например, среди людей в возрасте 18–29 лет в общей сложности 16 процентов заявили, что сами нуждаются в финансовой помощи, а среди 60–74-летних таких оказалось значительно меньше — всего семь процентов. Имелись и региональные различия: среди уездов с наибольшей долей нуждающихся в помощи выделялись Пярнумаа, Ляэнемаа и Сааремаа“, - пояснил Ребане.