Эстонский Экспресс
02.02.2025, 16:46

История эстонской мафии, как матери ждут давно пропавших детей, налог на собак. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: коллаж

Ищите в продаже по всей Эстонии новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, LP, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Люди гибли за металл: истории четырех эстонских группировок, прославившихся в криминальных войнах.

  • Джокер: путь от игрока в карты до лидера преступного мира.

  • Как семьи в Эстонии годами продолжают ждать пропавших детей.

  • Секреты 66 лет брака Арнольда и Ингрид Рюйтель.

  • „Хочу нормально спать“! Можно ли „вылечить“ храп? Помогают ли смарт-часы? Все о том, как спят жители Эстонии.

  • Велосипеды и... собаки. Что еще облагалось налогом в довоенной Эстонии?

  • Большой кроссворд! Главный приз - 50 евро + среди всех, кто пришлет правильный ответ, мы разыграем годовую подписку на RusDelfi!

и многое другое.

„Эстонский Экспресс — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, RusDelfi и других изданий холдинга Delfi Meedia. Цена одного экземпляра — 2,29 евро.

Новый номер ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

Закажите бесплатно следующий номер газеты с доставкой на дом ЗДЕСЬ.

Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

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