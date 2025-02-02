История эстонской мафии, как матери ждут давно пропавших детей, налог на собак. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
Ищите в продаже по всей Эстонии новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Люди гибли за металл: истории четырех эстонских группировок, прославившихся в криминальных войнах.
Джокер: путь от игрока в карты до лидера преступного мира.
Как семьи в Эстонии годами продолжают ждать пропавших детей.
Секреты 66 лет брака Арнольда и Ингрид Рюйтель.
„Хочу нормально спать“! Можно ли „вылечить“ храп? Помогают ли смарт-часы? Все о том, как спят жители Эстонии.
Велосипеды и... собаки. Что еще облагалось налогом в довоенной Эстонии?
Большой кроссворд! Главный приз - 50 евро + среди всех, кто пришлет правильный ответ, мы разыграем годовую подписку на RusDelfi!
и многое другое.
„Эстонский Экспресс“ — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, RusDelfi и других изданий холдинга Delfi Meedia. Цена одного экземпляра — 2,29 евро.
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