Как русское казачество под кураторством Кремля стало выполнять военные задачи в других государствах

Казачество сочеталось с русским властью. Атаман ККВ с 2007 года был Николай Долуда​, который был длительное время (с 2007 по 2016 год) вице-губернатором края, а также председателем Советы атаманов регистровых войск России. При этом казаки воспринимались властью как ресурс, поэтому она активно спонсировала казачьи организации и соответственно росла их численность.

Это позволило Кубанскому казачьему войску (ККВ) создать семь специализированных „казацких дружин для охраны общественного порядка, общим количеством 150 человек“. Новая краевая программа на 2008–2010 годы позволила увеличить штат казацкой дружины до 1505 человек.

Реестровые казаки со стороны государства всячески финансировались. К примеру, в 2002 году Законодательное собрание Краснодарского края утвердило краевую целевую программу „Участие казачества в охране общественного порядка и проведение мероприятий по пресечению незаконной миграции на территории Краснодарского края“. Согласно ей, на „охрану общественного порядка“ из бюджета края было выделено 2 млн. руб. на 2002 год и 2,5 млн. руб. в 2003 год.

Сегодня все казачество в России входит в 14 региональных структур — „военных казацких обществ“ („войск“), объединенных во Всероссийское казацкое общество (ВКО). При этом с начала 2010-х на улицах некоторых российских городов казачьи патрули начали охранять общественный порядок.

Судьба Шломовича хорошо показывает, в чем суть движения казачества в России, пишет литовский Delfi . Так участие казаков в военных действиях объясняется тесной интеграцией казачества в русскую вертикаль. Первые шаги российского государства над организационным упорядочением казачьих структур начались еще в 90-х годах и, в основном, были завершены в середине 2000-х с принятием закона „О государственной службе русского казачества“. Важным моментом является так называемый реестр, основанный президентским указом Бориса Ельцина в 1995 году, являющийся системой учета казацких обществ.

Как отмечает Вера Ястребова, директор „Восточной правозащитной группы“ участие казаков в общественно-политической жизни России и в военных конфликтах довольно часто, что объясняется тесной интеграцией казачества в государственные структуры.

Все русское казачество контролируется через Совет по делам казачества России, куда включены руководители генерального штаба МО России, МЧС, МВД, ФСБ. Именно через этот Совет поступали задачи использования казацких подразделений в пограничных конфликтах.

Это показывают примеры жизни и смерти казаков. Скажем история 55-летнего Владислава Нутрецова, „атамана хуторского казачьего общества Южного и Западного округов Анапы“. Работал в горной отрасли, руководил участком объединения „Ростовуголь“. Многодетный отец воспитал сына и трех дочерей. С начала полномасштабного вторжения воевал против Украины в Донецкой области. 17 мая 2022 года во время так называемого „мясного штурма“ опорного пункта ВСУ под Волновахой, вместе с группой казаков, он был убит минометным огнем.

Лисянский говорит, что современные русские казаки являются смешением различных идеологических течений. Это касается их идеологии, в которой смешанные „советские“ (прежде всего, культ так называемой „Великой Отечественной войны“ и победы в ней), „православные“ (тесная связь с РПЦ) и „националистические“ (крайне правые, традиционалистские и антилиберальные) элементы. Но это касается и организационного уровня: казачьи организации являются одновременно и полугосударственными структурами, и низовым движением энтузиастов, и силовыми подразделениями РПЦ, а также силовыми подразделениями отдельных спонсоров, например, есть связь казацких организаций с „православным олигархом“ Константином Малофеевым.

Первой целью для кремля, где использовалась милитаризованная часть казачества, была Молдова. 23 июня 1990 года Верховной Радой Молдовы была принята Декларация о суверенитете.

Используя термины так называемой „румынизации“, Кремль начал операцию по захвату Приднестровского района. Для этого были срочно переброшены подразделения казаков с территории РФ в Молдову. Так, 14 марта 1991 года в Дубоссарах был зарегистрирован местный „Союз казаков“. В июне 1991 года по инициативе „Союза днестровских казаков“ прошел митинг с участием 5 тысяч человек. В дальнейшем русские казаки массово приезжали в Приднестровье воевать по „вахтенному методу“.

По свидетельству Валерия Ясницкого, одного из участников такого казацкого формирования из Петербурга, они (русские казаки) довольно неясно представляли себе, что происходит в регионе. Вся их осведомленность ограничивалась слухами о некоем „произволе“, происходившем в Молдове. То есть Кремль инспирировал конфликт в Приднестровье, а его участники, российские казаки даже не могли понять, что там происходит, но послушно поехали „наводить порядок“.

Ястребова акцентирует – следует отметить, что русские казаки сыграли большую роль в пророссийском движении в Приднестровье, будучи прямой военной силой, направлявшейся из Москвы. К примеру, русские казаки находились на боевых позициях в районе Дубоссар и Бендеров, когда эти населенные пункты пытались отвоевать со стороны Молдовы.

Подобно происходили и другие военные конфликты. Следующей войной для казачества стала война в Южной Осетии – там пророссийские силы выступили против Грузии. Первые казаки прибыли в 1992 году. Большинство из них были кубанцами, терцами и донцами; были и сибирские казаки.

Подобным образом происходили и другие военные конфликты. Следующей войной для казачества стала война в Южной Осетии – там пророссийские силы выступили против Грузии. Первые казаки прибыли в 1992 году. Большинство из них были кубанцами, терцами и донцами; были и сибирские казаки.