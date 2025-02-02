Историческая медаль Петрыкиной: этот результат мог бы быть конкурентоспособным на Олимпийских играх и чемпионате мира

Петрыкина, блестяще выступив в Таллинне, улучшила свой личный рекорд более чем на 13 очков, но из-за небольшой ошибки потеряла еще один балл. Что бы означал этот личный рекорд, установленный в Таллинне, в глобальной конкуренции?