02.02.2025, 13:58
Историческая медаль Петрыкиной: этот результат мог бы быть конкурентоспособным на Олимпийских играх и чемпионате мира
Список всех медалей Эстонии в зимних видах спорта
ФОТО: | Delfi Meedia
Нина Петрыкина завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллинне, набрав 208,18 балла. С таким результатом она могла бы претендовать на медали и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира.
Петрыкина, блестяще выступив в Таллинне, улучшила свой личный рекорд более чем на 13 очков, но из-за небольшой ошибки потеряла еще один балл. Что бы означал этот личный рекорд, установленный в Таллинне, в глобальной конкуренции?
Уже подписаны?