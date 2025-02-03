МК Эстония
03.02.2025, 07:06

То ли машина, то ли виденье: как узнать, не висит ли на вас „автомобиль-призрак“, и избавиться от него?

 
Вита Жукова
„Машина-призрак“: нужно поторопиться, а то фантомная сумма превратится в реальную.
„Машина-призрак“: нужно поторопиться, а то фантомная сумма превратится в реальную.
ФОТО: Марек Паю | Erakogu

С 1 января 2025 года в Эстонии начал действовать Закон об автоналоге, который, в том числе, касается и машин с приостановленной регистрацией. По последним оценкам, в стране – около 300 000 таких автомобилей, большинство из которых – так называемые фантомы. Эти транспортные средства уже давно были проданы, утилизированы, подарены или угнаны, но продолжают числиться на владельцах. Как проверить, не оформлено ли на вас такое авто, и как от него избавиться, пока это еще бесплатно, узнавала „МК-Эстония“.

В редакцию „МК-Эстонии“ обратился Владимир Яковлевич (77), который недавно услышал по радио, что из транспортного регистра необходимо как можно скорее удалить „машины-призраки“. Эта информация взволновала нашего читателя.

„Слушая новости о бесплатном удалении в 2025 году, платной процедуре за 15 евро в 2026-м и колоссальной сумме в 800 евро в 2027-м, я вспомнил недавний разговор с соседом. Он был удивлён, обнаружив три автомобиля, числящихся за ним, хотя он и помнил о существовании этих машин, но прошло более десяти лет, и причины их нахождения в регистре остались для него загадкой. Его история сильно меня встревожила“, – заметно волнуясь, говорит Владимир Яковлевич.

Он добавляет, что водительские права получил более пятидесяти лет назад, и за всю свою жизнь сменил множество автомобилей.

„Но этот разговор натолкнул меня на мысль о том, что и на мне, получается, могут „висеть“ какие-то мои старые машины? Вдруг кто из покупателей не переписал ее на себя, а я теперь – плати? Я совершенно не желаю платить какие-либо налоги за машины, о существовании которых даже не подозреваю! Ситуация усугубляется тем, что я не пользуюсь интернетом и не имею ни малейшего представления о том, как получить доступ к порталам государственных услуг Эстонии. Мне сложно разобраться с паролями, кодами, электронными подписями и прочими цифровыми тонкостями“, – сетует пожилой мужчина.

Владимир Яковлевич добавляет: „Проблема так называемых машин-призраков в Эстонии, насколько я понимаю, возникла из-за того, что раньше все было организовано „через одно место“. Прежде чем появились современные электронные базы данных, допускали множество ошибок. Где-то что-то забыли, где-то сделали неправильные записи. Одним словом – человеческий фактор! Поэтому я не собираюсь выплачивать налог на автомобиль, который уже давно не существует, из-за чьих-то оплошностей!“

Пенсионера, в частности, интересует, как человеку преклонного возраста и не владеющему компьютерными навыками, проверить наличие „машин-призраков“ на его имени?

„Могут ли мне в этом вопросе помочь чиновники по месту жительства? Или, может, есть специальные услуги для пожилых людей, которым помогают с доступом в интернет? Если нет, то я был бы вам очень признателен за подробный и понятный ответ, как проверить, не висят ли на мне „фантомы“ – желательно с указанием конкретных шагов и контактных данных, – просит

Владимир Яковлевич. – Я хотел бы избежать финансовых проблем и успокоиться, зная, что все мои дела в транспортном регистре – в порядке и налог за несуществующие машины с меня взимать не будут“.

Что делать?

„Да, действительно, транспортные средства с приостановленной регистрацией, часто называемые фантомными автомобилями, в последнее время становятся предметом внимания. В дорожном регистре числится примерно 300 000 таких автомобилей, о которых ничего не известно, – говорит глава отдела регистрации транспортных средств Департамента транспорта Мяртен Сурва. – Это происходит по разным причинам. Бывает, что человек не регистрирует продажу транспортного средства, либо новый владелец не переписывает его на свое имя при покупке или незаконно сдает в утиль“.

Мяртен Сурва: „У Департамента транспорта нет полного контроля над такими ситуациями. При сделках с транспортными средствами продавец и покупатель сами отвечают за оформление документов“

Он добавляет: „У департамента нет полного контроля над такими ситуациями. При сделках с транспортными средствами продавец и покупатель сами отвечают за оформление документов“.

„До конца 2025 года на сайте департамента можно бесплатно удалить из регистра старый автомобиль. Согласно новому закону, в 2026 году снятие с учета такого авто обойдется в 15 евро, а с 2027 года – в 800 евро“, – подчеркивает Сурва.

По его словам, если у человека нет доступа в интернет, то он всегда может обратиться в любое бюро обслуживания Департамента транспорта.

„Люди, у которых по какой-то причине нет возможности воспользоваться электронной средой самообслуживания Департамента транспорта, могут проверить свои данные в ближайшем бюро. Для этого необходимо иметь при себе личный документ. Работники бюро непременно все объяснят и окажут помощь“, – заверяет Сурва.

Бесплатное станет платным

Однако возможность удалить бесплатно „авто-призрак“ волнует не только пожилых людей. Оказывается, даже у молодых не всегда это получается. Мы получили еще одно письмо от нашего читателя Вадима (38).

„Я хочу снять старую машину с учета, но все мое имущество арестовано судебным исполнителем. Система показывает, что я – владелец автомобиля 2002 года выпуска, но я даже не знаю, где он и что с ним. Пытаюсь удалить авто из регистра, но система не дает мне этого сделать, – делится своими злоключениями мужчина. – Написано, что у меня нет такого права, так как на автомобиль наложен арест. Что делать в этой ситуации?“

За разъяснением мы обратились к судебному исполнителю Татьяне Афанасьевой.

Татьяна Афанасьева: „Сложившаяся сейчас ситуация с введением автоналога наконец побудила должников заняться своими исполнительными делами и навести порядок в финансовых и имущественных вопросах“

„Сейчас это – очень актуальная тема. Не успел новый год начаться, как мы стали получать по нескольку писем в день с такого рода вопросами, – констатирует судебный исполнитель. – Действительно, даже тот факт, что автомобиль – „фантом“, не отменяет ареста, который на него наложен. Должно быть законное основание для удаления. Основание освобождения автомобиля из-под ареста – полное погашение задолженности. У судебного исполнителя можно получить сведения о том, какое требование, в какой сумме он исполняет, и запросить платежные реквизиты“.

По словам Афанасьевой, если задолженность по каким-либо причинам погасить невозможно, то основанием для освобождения имущества из-под

ареста может быть соответствующее ходатайство взыскателя – например, в случае заключения платежного графика. Но, напоминает пристав, при заключении соглашения важно помнить, что недостаточно только подписать график, важно и приступить к его исполнению.

„Сложившаяся сейчас ситуация с введением автоналога наконец побудила должников заняться своими исполнительными делами и навести порядок в финансовых и имущественных вопросах. И судебные исполнители призывают людей держать свои финансы под контролем, поступать в принятии решений по имущественным вопросам ответственно, быть законопослушными и жить без долгов, – советует Татьяна Афанасьева. – А судебный исполнитель всегда готов ответить на корректно представляемые вопросы и разъяснить участникам производства их права и обязанности“.

Однако получается, что если у должника в течение 2025 года не получится договориться с кредитором и избавиться от „машины-призрака“, то потом за эту возможность ему придется заплатить.

Пошаговая инструкция

Как самостоятельно удалить „фантомный“ автомобиль из регистра?

1. Зайдите на сайт Департамента транспорта (www.transpordiamet.ee).

2. При необходимости выберите в правом верхнем углу страницы русский язык.

3. Нажмите справа вверху на слово „Э-услуги“.

4. На платформе самообслуживания также выберите при желании русский язык.

5. Нажмите на слово „Вход“ (вверху справа).

6. Идентифицируйтесь – это можно сделать при помощи Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты.

7. В открывшемся окне нажмите на ссылку „Мои транспортные средства“.

8. Если вы видите в открывшемся списке ваших авто „машину-призрак“, то нажмите на ссылку на голубом фоне под названием „Детальные данные“.

9. Нажмите на ссылку „Окончательное исключение из регистра“.

10. Подтвердите свое решение.

Контактные данные бюро обслуживания Департамента транспорта

Таллинн (Хели, 6)

▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00

Сауэ (Уусару, 5А)

▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00

Нарва (Солдина, 3B)

▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00

Йыхви (Парги, 54)

▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00

Раквере (Валликраави, 2)

▪ Время работы: пн. и вт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00

▪ Обед: 12.00–12.30

Пярну (Таллинна мнт. , 76)

▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00

Тарту (Сепа, 23)

▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00

Пайде (Рингтеэ 4)

▪ Время работы: пн. и ср. 9.00–17.00

▪ Обед: 12.00–12.30

Пылва (Кельдрикаэла теэ, 2)

▪ Время работы: вт. и пт. 9.00–17.00

▪ Обед: 12.00–12.30

Валга (Кеск, 12)

▪ Время работы: пн. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00

▪ Обед: 12.00–12.30

Важно!

Общий инфотелефон всех отделений бюро Департамента транспорта – 620 1200

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