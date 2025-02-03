То ли машина, то ли виденье: как узнать, не висит ли на вас „автомобиль-призрак“, и избавиться от него?
С 1 января 2025 года в Эстонии начал действовать Закон об автоналоге, который, в том числе, касается и машин с приостановленной регистрацией. По последним оценкам, в стране – около 300 000 таких автомобилей, большинство из которых – так называемые фантомы. Эти транспортные средства уже давно были проданы, утилизированы, подарены или угнаны, но продолжают числиться на владельцах. Как проверить, не оформлено ли на вас такое авто, и как от него избавиться, пока это еще бесплатно, узнавала „МК-Эстония“.
В редакцию „МК-Эстонии“ обратился Владимир Яковлевич (77), который недавно услышал по радио, что из транспортного регистра необходимо как можно скорее удалить „машины-призраки“. Эта информация взволновала нашего читателя.
„Слушая новости о бесплатном удалении в 2025 году, платной процедуре за 15 евро в 2026-м и колоссальной сумме в 800 евро в 2027-м, я вспомнил недавний разговор с соседом. Он был удивлён, обнаружив три автомобиля, числящихся за ним, хотя он и помнил о существовании этих машин, но прошло более десяти лет, и причины их нахождения в регистре остались для него загадкой. Его история сильно меня встревожила“, – заметно волнуясь, говорит Владимир Яковлевич.
Он добавляет, что водительские права получил более пятидесяти лет назад, и за всю свою жизнь сменил множество автомобилей.
„Но этот разговор натолкнул меня на мысль о том, что и на мне, получается, могут „висеть“ какие-то мои старые машины? Вдруг кто из покупателей не переписал ее на себя, а я теперь – плати? Я совершенно не желаю платить какие-либо налоги за машины, о существовании которых даже не подозреваю! Ситуация усугубляется тем, что я не пользуюсь интернетом и не имею ни малейшего представления о том, как получить доступ к порталам государственных услуг Эстонии. Мне сложно разобраться с паролями, кодами, электронными подписями и прочими цифровыми тонкостями“, – сетует пожилой мужчина.
Владимир Яковлевич добавляет: „Проблема так называемых машин-призраков в Эстонии, насколько я понимаю, возникла из-за того, что раньше все было организовано „через одно место“. Прежде чем появились современные электронные базы данных, допускали множество ошибок. Где-то что-то забыли, где-то сделали неправильные записи. Одним словом – человеческий фактор! Поэтому я не собираюсь выплачивать налог на автомобиль, который уже давно не существует, из-за чьих-то оплошностей!“
Пенсионера, в частности, интересует, как человеку преклонного возраста и не владеющему компьютерными навыками, проверить наличие „машин-призраков“ на его имени?
„Могут ли мне в этом вопросе помочь чиновники по месту жительства? Или, может, есть специальные услуги для пожилых людей, которым помогают с доступом в интернет? Если нет, то я был бы вам очень признателен за подробный и понятный ответ, как проверить, не висят ли на мне „фантомы“ – желательно с указанием конкретных шагов и контактных данных, – просит
Владимир Яковлевич. – Я хотел бы избежать финансовых проблем и успокоиться, зная, что все мои дела в транспортном регистре – в порядке и налог за несуществующие машины с меня взимать не будут“.
Что делать?
„Да, действительно, транспортные средства с приостановленной регистрацией, часто называемые фантомными автомобилями, в последнее время становятся предметом внимания. В дорожном регистре числится примерно 300 000 таких автомобилей, о которых ничего не известно, – говорит глава отдела регистрации транспортных средств Департамента транспорта Мяртен Сурва. – Это происходит по разным причинам. Бывает, что человек не регистрирует продажу транспортного средства, либо новый владелец не переписывает его на свое имя при покупке или незаконно сдает в утиль“.
Он добавляет: „У департамента нет полного контроля над такими ситуациями. При сделках с транспортными средствами продавец и покупатель сами отвечают за оформление документов“.
„До конца 2025 года на сайте департамента можно бесплатно удалить из регистра старый автомобиль. Согласно новому закону, в 2026 году снятие с учета такого авто обойдется в 15 евро, а с 2027 года – в 800 евро“, – подчеркивает Сурва.
По его словам, если у человека нет доступа в интернет, то он всегда может обратиться в любое бюро обслуживания Департамента транспорта.
„Люди, у которых по какой-то причине нет возможности воспользоваться электронной средой самообслуживания Департамента транспорта, могут проверить свои данные в ближайшем бюро. Для этого необходимо иметь при себе личный документ. Работники бюро непременно все объяснят и окажут помощь“, – заверяет Сурва.
Бесплатное станет платным
Однако возможность удалить бесплатно „авто-призрак“ волнует не только пожилых людей. Оказывается, даже у молодых не всегда это получается. Мы получили еще одно письмо от нашего читателя Вадима (38).
„Я хочу снять старую машину с учета, но все мое имущество арестовано судебным исполнителем. Система показывает, что я – владелец автомобиля 2002 года выпуска, но я даже не знаю, где он и что с ним. Пытаюсь удалить авто из регистра, но система не дает мне этого сделать, – делится своими злоключениями мужчина. – Написано, что у меня нет такого права, так как на автомобиль наложен арест. Что делать в этой ситуации?“
За разъяснением мы обратились к судебному исполнителю Татьяне Афанасьевой.
„Сейчас это – очень актуальная тема. Не успел новый год начаться, как мы стали получать по нескольку писем в день с такого рода вопросами, – констатирует судебный исполнитель. – Действительно, даже тот факт, что автомобиль – „фантом“, не отменяет ареста, который на него наложен. Должно быть законное основание для удаления. Основание освобождения автомобиля из-под ареста – полное погашение задолженности. У судебного исполнителя можно получить сведения о том, какое требование, в какой сумме он исполняет, и запросить платежные реквизиты“.
По словам Афанасьевой, если задолженность по каким-либо причинам погасить невозможно, то основанием для освобождения имущества из-под
ареста может быть соответствующее ходатайство взыскателя – например, в случае заключения платежного графика. Но, напоминает пристав, при заключении соглашения важно помнить, что недостаточно только подписать график, важно и приступить к его исполнению.
„Сложившаяся сейчас ситуация с введением автоналога наконец побудила должников заняться своими исполнительными делами и навести порядок в финансовых и имущественных вопросах. И судебные исполнители призывают людей держать свои финансы под контролем, поступать в принятии решений по имущественным вопросам ответственно, быть законопослушными и жить без долгов, – советует Татьяна Афанасьева. – А судебный исполнитель всегда готов ответить на корректно представляемые вопросы и разъяснить участникам производства их права и обязанности“.
Однако получается, что если у должника в течение 2025 года не получится договориться с кредитором и избавиться от „машины-призрака“, то потом за эту возможность ему придется заплатить.
Контактные данные бюро обслуживания Департамента транспорта
Таллинн (Хели, 6)
▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00
Сауэ (Уусару, 5А)
▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00
Нарва (Солдина, 3B)
▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00
Йыхви (Парги, 54)
▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00
Раквере (Валликраави, 2)
▪ Время работы: пн. и вт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00
▪ Обед: 12.00–12.30
Пярну (Таллинна мнт. , 76)
▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00
Тарту (Сепа, 23)
▪ Время работы: пн., вт. , ср. и пт. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00
Пайде (Рингтеэ 4)
▪ Время работы: пн. и ср. 9.00–17.00
▪ Обед: 12.00–12.30
Пылва (Кельдрикаэла теэ, 2)
▪ Время работы: вт. и пт. 9.00–17.00
▪ Обед: 12.00–12.30
Валга (Кеск, 12)
▪ Время работы: пн. 9.00–17.00, чт. 10.00–17.00
▪ Обед: 12.00–12.30