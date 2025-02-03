То ли машина, то ли виденье: как узнать, не висит ли на вас „автомобиль-призрак“, и избавиться от него?

Пенсионера, в частности, интересует, как человеку преклонного возраста и не владеющему компьютерными навыками, проверить наличие „машин-призраков“ на его имени?

Владимир Яковлевич добавляет: „Проблема так называемых машин-призраков в Эстонии, насколько я понимаю, возникла из-за того, что раньше все было организовано „через одно место“. Прежде чем появились современные электронные базы данных, допускали множество ошибок. Где-то что-то забыли, где-то сделали неправильные записи. Одним словом – человеческий фактор! Поэтому я не собираюсь выплачивать налог на автомобиль , который уже давно не существует, из-за чьих-то оплошностей!“

„Но этот разговор натолкнул меня на мысль о том, что и на мне, получается, могут „висеть“ какие-то мои старые машины? Вдруг кто из покупателей не переписал ее на себя, а я теперь – плати? Я совершенно не желаю платить какие-либо налоги за машины, о существовании которых даже не подозреваю! Ситуация усугубляется тем, что я не пользуюсь интернетом и не имею ни малейшего представления о том, как получить доступ к порталам государственных услуг Эстонии. Мне сложно разобраться с паролями, кодами, электронными подписями и прочими цифровыми тонкостями“, – сетует пожилой мужчина.

Он добавляет, что водительские права получил более пятидесяти лет назад, и за всю свою жизнь сменил множество автомобилей.

„Слушая новости о бесплатном удалении в 2025 году, платной процедуре за 15 евро в 2026-м и колоссальной сумме в 800 евро в 2027-м, я вспомнил недавний разговор с соседом. Он был удивлён, обнаружив три автомобиля, числящихся за ним, хотя он и помнил о существовании этих машин, но прошло более десяти лет, и причины их нахождения в регистре остались для него загадкой. Его история сильно меня встревожила“, – заметно волнуясь, говорит Владимир Яковлевич.

В редакцию „МК-Эстонии“ обратился Владимир Яковлевич (77), который недавно услышал по радио, что из транспортного регистра необходимо как можно скорее удалить „машины-призраки“. Эта информация взволновала нашего читателя.

„Могут ли мне в этом вопросе помочь чиновники по месту жительства? Или, может, есть специальные услуги для пожилых людей, которым помогают с доступом в интернет? Если нет, то я был бы вам очень признателен за подробный и понятный ответ, как проверить, не висят ли на мне „фантомы“ – желательно с указанием конкретных шагов и контактных данных, – просит

Владимир Яковлевич. – Я хотел бы избежать финансовых проблем и успокоиться, зная, что все мои дела в транспортном регистре – в порядке и налог за несуществующие машины с меня взимать не будут“.

Что делать?

„Да, действительно, транспортные средства с приостановленной регистрацией, часто называемые фантомными автомобилями, в последнее время становятся предметом внимания. В дорожном регистре числится примерно 300 000 таких автомобилей, о которых ничего не известно, – говорит глава отдела регистрации транспортных средств Департамента транспорта Мяртен Сурва. – Это происходит по разным причинам. Бывает, что человек не регистрирует продажу транспортного средства, либо новый владелец не переписывает его на свое имя при покупке или незаконно сдает в утиль“.

Он добавляет: „У департамента нет полного контроля над такими ситуациями. При сделках с транспортными средствами продавец и покупатель сами отвечают за оформление документов“.

„До конца 2025 года на сайте департамента можно бесплатно удалить из регистра старый автомобиль. Согласно новому закону, в 2026 году снятие с учета такого авто обойдется в 15 евро, а с 2027 года – в 800 евро“, – подчеркивает Сурва.

По его словам, если у человека нет доступа в интернет, то он всегда может обратиться в любое бюро обслуживания Департамента транспорта.

„Люди, у которых по какой-то причине нет возможности воспользоваться электронной средой самообслуживания Департамента транспорта, могут проверить свои данные в ближайшем бюро. Для этого необходимо иметь при себе личный документ. Работники бюро непременно все объяснят и окажут помощь“, – заверяет Сурва.

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