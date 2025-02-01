В Финляндии школьника с российским гражданством не пустили на экскурсию по АЭС

В ноябре Анастасия столкнулась с неожиданной ситуацией. Ее сын Дима, учащийся гимназии Kulosaaren lukio, должен был поехать вместе с одноклассниками на экскурсию на АЭС Олкилуото. Однако вместо этого он получил сообщение в школьной системе Wilma, в котором сообщалось, что он не может участвовать в мероприятии, так как родился в РФ.

Дима является гражданином Финляндии, поэтому Анастасия была не только удивлена, но и возмущена таким решением. В письме, отправленном педагогом, говорилось:

„Я получил информацию из Олкилуото, что по причинам безопасности и из-за сложившейся мировой ситуации ты не можешь принять участие в визите на АЭС, потому что родился в России. Это жесткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую, к сожалению, невозможно.“

Имена матери и ребенка изменены для защиты персональных данных и из-за деликатности темы. Редакция видела переписку со школой. Дима также является обладателем паспорта РФ.

– Наш случай – просто абсурд, – считает Анастасия. – Неужели на АЭС реально думают, что ребенок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа? Каким образом мой сын несет ответственность за „сложившуюся в мире ситуацию“? Это абсолютно расистское, нелепое и противоправное обоснование неучастия в экскурсии.

Глава пресс-службы АЭС Йоханна Ахо заявила, что на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями было принято решение не допускать граждан России и Беларуси на экскурсии на ядерные объекты. По ее словам, они „могут попасть в гостевой центр, но экскурсии по самому объекту невозможны“.

Полиция безопасности: мы не ужесточали правила посещения стратегических объектов для лиц с двойным гражданством

Редакция Yle обратилась в Полицию безопасности Supo с вопросом о возможных ограничениях на посещение АЭС в зависимости от гражданства.