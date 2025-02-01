В Финляндии школьника с российским гражданством не пустили на экскурсию по АЭС
Семья школьника считает это решение дискриминацией. Полиция безопасности сообщает, что не ужесточала правила, касающиеся визитов двойных граждан на стратегические объекты. Об этом пишет Yle.fi.
В ноябре Анастасия столкнулась с неожиданной ситуацией. Ее сын Дима, учащийся гимназии Kulosaaren lukio, должен был поехать вместе с одноклассниками на экскурсию на АЭС Олкилуото. Однако вместо этого он получил сообщение в школьной системе Wilma, в котором сообщалось, что он не может участвовать в мероприятии, так как родился в РФ.
Дима является гражданином Финляндии, поэтому Анастасия была не только удивлена, но и возмущена таким решением. В письме, отправленном педагогом, говорилось:
„Я получил информацию из Олкилуото, что по причинам безопасности и из-за сложившейся мировой ситуации ты не можешь принять участие в визите на АЭС, потому что родился в России. Это жесткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую, к сожалению, невозможно.“
Имена матери и ребенка изменены для защиты персональных данных и из-за деликатности темы. Редакция видела переписку со школой. Дима также является обладателем паспорта РФ.
– Наш случай – просто абсурд, – считает Анастасия. – Неужели на АЭС реально думают, что ребенок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа? Каким образом мой сын несет ответственность за „сложившуюся в мире ситуацию“? Это абсолютно расистское, нелепое и противоправное обоснование неучастия в экскурсии.
Глава пресс-службы АЭС Йоханна Ахо заявила, что на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями было принято решение не допускать граждан России и Беларуси на экскурсии на ядерные объекты. По ее словам, они „могут попасть в гостевой центр, но экскурсии по самому объекту невозможны“.
Полиция безопасности: мы не ужесточали правила посещения стратегических объектов для лиц с двойным гражданством
Редакция Yle обратилась в Полицию безопасности Supo с вопросом о возможных ограничениях на посещение АЭС в зависимости от гражданства.
По словам специалиста по связям с общественностью Supo Ирене Зидан, ведомство не комментирует отдельные случаи, однако в целом никаких указаний на усиление мер безопасности на стратегических объектах не поступало.
– Операторы критической инфраструктуры сами отвечают за меры безопасности на своих объектах, а также за практику приема посетителей. Законодательство или другие рекомендации не ограничивают посещения объектов критической инфраструктуры для лиц с двумя гражданствами. Supo ведет постоянный диалог с различными отраслями, но, в соответствии с нашими обязанностями, мы не даем указаний по мерам безопасности, – сообщает Зидан.