ФОТО | Потрясающе! Нина Петрыкина - новая чемпионка Европы!(35)
С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Нина Петрыкина в женском одиночном катании завоевала золото чемпионата Европы!
Нина Петрыкина блестяще откатала произвольную программу, выполнила все элементы, но допустила падение на ровном месте. Так как падение было не на элементе, то снят всего балл. Судьи дали за прокат 139.24 балла - Петрыкина в очередной раз побила личный рекорд. В сумме у Нины 208,18 балла - это потрясающий результат! И она становится чемпионкой Европы 2025!!!
Анастасия Губанова – 2-я, Нина Пинзарроне – 3-я.
„Огромное спасибо всем, кто пришел меня поддержать! Я не знаю, что происходит внутри меня. Я не привыкла говорить перед такой большой аудиторией, я привыкла только выступать“, — сказала невероятно счастливая Петрыкина в своей победной речи перед публикой в ледовом холле Тондираба.
Золотая медаль чемпионата Европы поднимет Петрыкину до статуса спортсмена категории А для ЭOK. Это означает зарплатный фонд в размере 2500 евро в месяц и стипендия на подготовку - 2000 евро. Тренеру предусмотрена стипендия в размере 1800 евро.
Звание чемпиона Европы также принесет Нине премию в размере 15 000 евро.
Итоговое положение
1. Нина Петрыкина (Эстония) – 208,18
2. Анастасия Губанова (Грузия) – 198,61
3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 191,44
4. Кимми Репонд (Швейцария) – 186,64
5. Анна Пеццетта (Италия) – 186,19
6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 181,51
7. Юлия Заутер (Румыния) – 172,64
8. Екатерина Куракова (Польша) – 169,01
9. Кристен Спурс (Великобритания) – 168,21
10. Лорин Шильд (Франция) – 168,21...
До соревнований:
Эстонию на соревнованиях представляет Нина Петрыкина. Она блестяще откатала короткую программу, получила от судей 68,94 балла и установила свой личный рекорд! Это промежуточное второе место и малая серебряная медаль.
Первой стала представляющая Грузию Анастасия Губанова (68.99) - она опередила Нину Петрыкину всего на 0.05 балла! Третье место заняла швейцарская спортсменка Кимми Репонд (68,68).
„Эта медаль показывает, что я иду по правильном пути и не зря я столько работала через кровь, пот и боль, чтобы вот получить эти эмоции. И они, конечно, незабываемые — это память на всю жизнь“, — cказала Нина после короткой программы.
Короткая программа:
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,99
2. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,94
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 68,68
4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 66,80
5. Лара Наки Гутманн (Италия) – 63,79
6. Анна Пеццетта (Италия) – 62,73
7. Лорин Шильд (Франция) – 62,47
8. Юлия Заутер (Румыния) – 61,96
9. Екатерина Куракова (Польша) – 58,70
10. Кристен Спурс (Великобритания) – 57,39