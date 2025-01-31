Иммиграционная полиция США намерена выслать из страны около 100 граждан Эстонии

В список входит в общей сложности более 1,4 миллиона человек, большинство из которых родом из Гондураса (261 000), Гватемалы (253 000) и Мексики (252 000).

Если быть более точными, то по состоянию на 24 ноября 2024 года в этом списке числится 1 445 549 неграждан. Это лица, в отношении которых вынесено окончательного распоряжение о депортации, но которые не находятся под стражей.

Согласно документу, решение о депортации распространяется также на 94 граждан Эстонии. В список вошли граждане практически всех стран, включая Литву (259), Латвию (125), Швецию (120) и Финляндию (22).

В первую неделю своего пребывания на посту президент США Дональд Трамп потребовал от ведомств усилить аресты и депортацию нелегальных мигрантов. Газета Times сообщила, что цель Белого дома — арестовывать по 1500 нелегальных мигрантов в день. Касается ли это также граждан Эстонии, неизвестно. Также неизвестно, на каком основании в отношении них было принято окончательное решение о депортации.

По оценкам, в США проживает более 11 миллионов нелегальных мигрантов.

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