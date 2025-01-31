Эдуард Одинец: отчуждение системы теплоснабжения в Сомпа экономически рационально(2)
Для обеспечения более экономически эффективного теплового хозяйства сомпаской части города Кохтла-Ярве горсобрание приняло на последнем заседании, состоявшемся 30 января, процедуру отчуждения системы теплоснабжения этой части города, после чего управление сомпаской системой теплоснабжения перейдет предприятию „Gren Viru AS“ (в прошлом „VKG Soojus AS“).
По словам председателя горсобрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца, план отчуждения сомпаской системы теплоснабжения – это экономически рациональное начинание, которое уже в ближайшем будущем избавит город от неразумно больших расходов, которые были бы неизбежны.
„Горуправление Кохтла-Ярве основательно проделало подготовительную работу и заказало у независимого предприятия экономическую оценку для определения справедливой стоимости сомпаских теплотрасс, находящихся во владении „OSK Grupp“. В ходе этой оценки определили наиболее целесообразное использование и сопутствующей владению доходности упомянутого имущества для предприятия. Согласно проведенной оценке, стоимость всех этих теплотрасс не превышает 10 000 евро. Учитывая то, что значительная часть сомпаской системы теплоснабжения нуждается в ремонте и существенных инвестициях, их осуществление были бы для города в финансовом плане слишком обременительным, и целесообразность подобных вложений городом также неоднозначна“, - подробно разъяснил Одинец.
Он добавил, что представители города и обоих предприятий провели переговоры, в ходе которых в „Gren Viru AS“ изъявили желание целиком приобрести сомпаскую систему теплоснабжения и начать предоставление соответствующей услуги. „Уже с 2014 года „OSK Grupp“ не производит самостоятельно тепло в Сомпа, и все необходимые его объемы закупаются у „Gren Viru AS“. У этого предприятия достаточно опыта и возможностей для дальнейшего устойчивого развития сомпаской системы теплоснабжения и предоставления жителям этой части города качественной и перспективной услуги“, - подытожил председатель горсобрания Кохтла-Ярве.