Эдуард Одинец: отчуждение системы теплоснабжения в Сомпа экономически рационально

По словам председателя горсобрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца, план отчуждения сомпаской системы теплоснабжения – это экономически рациональное начинание, которое уже в ближайшем будущем избавит город от неразумно больших расходов, которые были бы неизбежны.

„Горуправление Кохтла-Ярве основательно проделало подготовительную работу и заказало у независимого предприятия экономическую оценку для определения справедливой стоимости сомпаских теплотрасс, находящихся во владении „OSK Grupp“. В ходе этой оценки определили наиболее целесообразное использование и сопутствующей владению доходности упомянутого имущества для предприятия. Согласно проведенной оценке, стоимость всех этих теплотрасс не превышает 10 000 евро. Учитывая то, что значительная часть сомпаской системы теплоснабжения нуждается в ремонте и существенных инвестициях, их осуществление были бы для города в финансовом плане слишком обременительным, и целесообразность подобных вложений городом также неоднозначна“, - подробно разъяснил Одинец.

Он добавил, что представители города и обоих предприятий провели переговоры, в ходе которых в „Gren Viru AS“ изъявили желание целиком приобрести сомпаскую систему теплоснабжения и начать предоставление соответствующей услуги. „Уже с 2014 года „OSK Grupp“ не производит самостоятельно тепло в Сомпа, и все необходимые его объемы закупаются у „Gren Viru AS“. У этого предприятия достаточно опыта и возможностей для дальнейшего устойчивого развития сомпаской системы теплоснабжения и предоставления жителям этой части города качественной и перспективной услуги“, - подытожил председатель горсобрания Кохтла-Ярве.

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