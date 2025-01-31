ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Регистрационный сбор за автомобиль можно включить в лизинг. На сколько вырастет ежемесячный платеж?

Согласно исследованию, проведенному банком Citadele в конце прошлого года, 6% респондентов в Эстонии планируют в 2025 году покупку автомобиля. „Конечно, не все, кто строит такие планы, в итоге осуществят покупку, но эта цифра более-менее соответствует статистике продаж автомобилей. Не похоже, что автоналог существенно повлиял на желания и потребности людей“, - отметил руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель.

По его оценке, в 2025 году объем продаж автомобилей все же сократится: „Те, кто планировал заменить транспортное средство в ближайшее время, сделали это заранее, то есть еще в конце прошлого года, чтобы сэкономить на регистрационном сборе. По сравнению с 2024 годом можно ожидать, что продажи новых легковых автомобилей снизятся примерно на 15–20%, поскольку в конце прошлого года машин покупали очень много“.

Те, кто планирует покупку автомобиля, могут задаваться вопросом, подходящее ли сейчас для этого время, особенно учитывая введенный недавно регистрационный сбор. „Для многих людей автомобиль – необходимость, например, для тех, кто живет в сельской местности или в районах с плохим транспортным сообщением. Принимая решение о покупке автомобиля или замене старого, стоит критически оценить ситуацию. Определенно неразумно продолжать ездить на очень старом или неисправном автомобиле – это приводит к необоснованно высоким расходам на ремонт, а продать такую машину позже будет гораздо сложнее. В худшем случае можно даже подвергнуть опасности себя и других людей“, - сказал Моппель.

Включение регистрационного сбора в лизинг позволяет распределить расходы