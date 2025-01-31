Пять лет Брекзиту. Результат: Британия хотела закрыться от иммигрантов — их стало втрое больше, причем неевропейцев

Пять лет назад в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания прекратила членство в ЕС. В референдуме по Брекзиту с крошечным перевесом победили менее образованные жители небольших промышленных городов и сел. Сегодня многие из них предпочли бы вернуться, ведь ни одной цели Брекзит не достиг: экономику не поднял, а иммиграция выросла втрое, причем теперь приезжают в основном из бывших британских колоний. Об этом в своем докладе Латвийскому университету рассказал почетный профессор географии Университета Сассекса Рассел Кинг.