В Эстонии этой осенью построят самый мощный в континентальной Европе аккумуляторный парк. Он обеспечит стабильность электросети после десинхронизации(30)
В Кийза в настоящее время строится первая часть крупнейшего в континентальной Европе аккумуляторного парка, причем строительные работы будут завершены уже этой осенью. Мощность парка составляет 100 МВт, а емкость – 200 МВт·ч. Парк внесет значительный вклад в стабильность эстонской электросети.
„Аккумуляторный парк в Кийза укрепит и стабилизирует эстонскую электросеть, обеспечивая частотный резерв и сглаживая колебания цен. Его емкость значительна с точки зрения пропускной способности межсистемных соединений и позволит быстро и эффективно реагировать на изменения частоты в электросети, когда он будет введен в эксплуатацию осенью. Таким образом, данное решение поддержит надежность снабжения всего региона и позволит более эффективно интегрировать различные типы возобновляемых источников энергии“, – сказал Ристо Вирвесте, руководитель направления электротехнических работ компании WiSo Engineering OÜ, которая специализируется на строительстве энергетических объектов.
Аккумуляторный парк будет построен с использованием передовой аккумуляторной технологии японской компании Nidec. „В ближайшее время на объект будут доставлены первые аккумуляторные модули, состоящие из нескольких тысяч аккумуляторных элементов. Эти огромные аккумуляторные модули напоминают морские контейнеры“, – отметил Вирвесте.
Являясь целостной системой, аккумуляторный парк может по мере необходимости быстро реагировать на колебания частоты в энергосистеме. Обеспечение стабильной частоты – одна из важнейших составляющих работы национальной электросети.
„Строительство такого инновационного и масштабного комплекса является исключительным событием для WiSo Engineering, поскольку ранее ни один парк такого размера не был построен для энергетического сектора“, – добавил Ристо Вирвесте.
Этот проект – важная мера по достижению целей Эстонии в области хранения энергии, утверждает Карл Кулль, представитель энергетического предприятия Evecon, из которого выросла эстонская компания WiSo Engineering OÜ, отвечающая за общее строительство и электротехнические работы в рамках проекта. „Строительство крупнейшего в континентальной Европе аккумуляторного парка совместно с эстонской компанией WiSo Engineering – это исторический момент для всего энергетического сектора Эстонии, а также для нашего региона в контексте синхронизации с европейской сетью“, – сказал Карл Кулль. „В дополнение к беспрецедентной мощности аккумуляторного парка уже проложен уникальный для Эстонии подземный кабель 330 кВ для подключения парка к основной эстонской сети. Для таких решений обычно используются воздушные линии 330 кВ“, – добавил Кулль.
Благодаря совместному предприятию в Харьюском уезде будут построены два парка для хранения энергии общей мощностью 200 МВт и общей емкостью 400 МВт·ч. Строительство хранилища энергии в Кийза будет завершено осенью этого года, а в Арукюла – весной 2026 года. Эти парки будут играть ключевую роль в энергетической системе Эстонии после десинхронизации стран Балтии от российской сети.