В Эстонии этой осенью построят самый мощный в континентальной Европе аккумуляторный парк. Он обеспечит стабильность электросети после десинхронизации

„Аккумуляторный парк в Кийза укрепит и стабилизирует эстонскую электросеть, обеспечивая частотный резерв и сглаживая колебания цен. Его емкость значительна с точки зрения пропускной способности межсистемных соединений и позволит быстро и эффективно реагировать на изменения частоты в электросети, когда он будет введен в эксплуатацию осенью. Таким образом, данное решение поддержит надежность снабжения всего региона и позволит более эффективно интегрировать различные типы возобновляемых источников энергии“, – сказал Ристо Вирвесте, руководитель направления электротехнических работ компании WiSo Engineering OÜ, которая специализируется на строительстве энергетических объектов.

Аккумуляторный парк будет построен с использованием передовой аккумуляторной технологии японской компании Nidec. „В ближайшее время на объект будут доставлены первые аккумуляторные модули, состоящие из нескольких тысяч аккумуляторных элементов. Эти огромные аккумуляторные модули напоминают морские контейнеры“, – отметил Вирвесте.

Являясь целостной системой, аккумуляторный парк может по мере необходимости быстро реагировать на колебания частоты в энергосистеме. Обеспечение стабильной частоты – одна из важнейших составляющих работы национальной электросети.

„Строительство такого инновационного и масштабного комплекса является исключительным событием для WiSo Engineering, поскольку ранее ни один парк такого размера не был построен для энергетического сектора“, – добавил Ристо Вирвесте.