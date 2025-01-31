Снижение платы и хорошие результаты. Повторят ли пенсионные фонды прошлогодний успех в 2025 году?

„2024 год оказался для пенсионных фондов гораздо более успешным, чем ожидалось изначально“, – говорит Мадиссон. „Хотя в начале года положительные результаты прогнозировались в основном на первую половину года, на самом деле фонды превзошли ожидания в течение всего года. Так что прошлый год был очень позитивным и превзошёл показатели 2023 года“.

Этот успех был обусловлен рядом факторов, но наибольший вклад в него внёс сильный рост экономики США. „Американские потребители продолжали активно покупать, а крупные компании, часто называемые „великолепной семёркой“, показали очень хорошие результаты за год, – пояснил эксперт. Эти компании стали значительным драйвером экономического роста, передав свой успех пенсионным фондам“.

Кроме того, рост оборота и прибыли технологических компаний был тесно связан с прорывами в области искусственного интеллекта. В то же время центральные банки начали снижать процентные ставки, вселяя в инвесторов уверенность и оптимизм. Рынки облигаций также были успешными, так как цены на них выросли, помимо получения купонного дохода, в основном за счёт снижения процентных ставок и замедления инфляции.

Чтобы извлечь максимальную выгоду из пенсионных фондов и в этом году, стоит обратить внимание не только на хорошую доходность, но и на комиссии выбранного вами пенсионного фонда. На сайте Пенсионного центра вы можете сравнить все предлагаемые в Эстонии пенсионные фонды II ступени, исходя из их текущих комиссий.

По словам фондового управляющего компании Luminori pensionifondid, в этом году на финансовые рынки будут влиять в первую очередь рост мировой экономики, политика процентных ставок, инфляция и решения центральных банков. „Инфляция, скорее всего, проявит упрямство, и серьёзного её замедления не ожидается. Экономика США остаётся сильной, что может даже ускорить инфляцию“.