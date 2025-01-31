Снижение платы и хорошие результаты. Повторят ли пенсионные фонды прошлогодний успех в 2025 году?(1)
Пенсионные фонды удивили исключительно хорошими результатами в прошлом году. Фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон анализирует, что стояло за этой историей успеха и станет ли успешным год начавшийся.
„2024 год оказался для пенсионных фондов гораздо более успешным, чем ожидалось изначально“, – говорит Мадиссон. „Хотя в начале года положительные результаты прогнозировались в основном на первую половину года, на самом деле фонды превзошли ожидания в течение всего года. Так что прошлый год был очень позитивным и превзошёл показатели 2023 года“.
Этот успех был обусловлен рядом факторов, но наибольший вклад в него внёс сильный рост экономики США. „Американские потребители продолжали активно покупать, а крупные компании, часто называемые „великолепной семёркой“, показали очень хорошие результаты за год, – пояснил эксперт. Эти компании стали значительным драйвером экономического роста, передав свой успех пенсионным фондам“.
Кроме того, рост оборота и прибыли технологических компаний был тесно связан с прорывами в области искусственного интеллекта. В то же время центральные банки начали снижать процентные ставки, вселяя в инвесторов уверенность и оптимизм. Рынки облигаций также были успешными, так как цены на них выросли, помимо получения купонного дохода, в основном за счёт снижения процентных ставок и замедления инфляции.
Чтобы извлечь максимальную выгоду из пенсионных фондов и в этом году, стоит обратить внимание не только на хорошую доходность, но и на комиссии выбранного вами пенсионного фонда. На сайте Пенсионного центра вы можете сравнить все предлагаемые в Эстонии пенсионные фонды II ступени, исходя из их текущих комиссий.
По словам фондового управляющего компании Luminori pensionifondid, в этом году на финансовые рынки будут влиять в первую очередь рост мировой экономики, политика процентных ставок, инфляция и решения центральных банков. „Инфляция, скорее всего, проявит упрямство, и серьёзного её замедления не ожидается. Экономика США остаётся сильной, что может даже ускорить инфляцию“.
Это может означать, что снижение процентных ставок может произойти не так быстро, как хотелось бы. „Хотя такой сценарий может несколько ослабить оптимизм инвесторов, в целом 2025 год, вероятно, останется годом положительной доходности для инвесторов в акции. Экономика США сохраняет хорошую динамику, но проблема больше касается европейской экономики“, – говорит эксперт.
*Инвестиции в пенсионный фонд могут принести владельцу пая как прибыль, так и убытки. Сохранение и рост стоимости суммы, вложенной в пенсионный фонд, не гарантируется. Прошлые результаты деятельности фонда не являются обещанием или указанием на его будущие результаты. При необходимости обратитесь за советом к специалисту.