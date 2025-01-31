Искали со вчерашнего дня: полиция нашла пропавшего в Таллинне Виктора

К пятнице выяснилось, что вчера в 7:34 Виктор сел на остановке „Сольнок“ на автобус № 10 по направлению в Пяэскюла. Учитывая маршрут автобуса, Виктор мог передвигаться в Нымме, Хийу, Кивимяэ, Пяэскюла или даже в лесу Харку со стороны Нымме.

Полиция вчера и сегодня общалась с больницами, но соответствующего описанию Виктора мужчину в больницу не привозили.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что патруль нашел Виктора в Сауэ и мужчину доставили на осмотр в больницу.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.