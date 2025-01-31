Новости Эстонии
31.01.2025, 16:45

ВИДЕО | Завотделом Минобороны: недавние атаки украинских дронов на российскую НПЗ и нефтебазы были успешными

 

По словам заведующего отделом оборонного развития Минобороны Герта Каю, последствия ударов украинских беспилотников окажут ощутимое влияние на Россию в долгосрочной перспективе, и если Украине удастся разорвать цепочку поставок российской нефти или замедлить поставки, это станет шагом вперед в сдерживании российской агрессии.

По данным информационного бизнес-канала Bloomberg, сегодня после атаки украинских дронов по нефтеперекачивающей станции приостановлен транзит нефти через российский порт Усть-Луга. Как сообщало недавно издание Eesti Ekspress, украинские беспилотники атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы уже раз в неделю. Например, в ночь на среду, 29 января, Украина нанесла удары по девяти российским регионам, при этом было запущено более ста беспилотников.

В Нижегородской области украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстово, четвертый крупнейший завод по всей России. Также сообщается об ударе по нефтеперекачивающей станции „Транснефть-Балтика“ в Тверской области. 14 января Украина направила в Россию более 200 беспилотников, 24 января — более 120. Целями снова стали объекты российской военной и энергетической инфраструктуры.

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