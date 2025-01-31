ВИДЕО | Завотделом Минобороны: недавние атаки украинских дронов на российскую НПЗ и нефтебазы были успешными
По словам заведующего отделом оборонного развития Минобороны Герта Каю, последствия ударов украинских беспилотников окажут ощутимое влияние на Россию в долгосрочной перспективе, и если Украине удастся разорвать цепочку поставок российской нефти или замедлить поставки, это станет шагом вперед в сдерживании российской агрессии.
По данным информационного бизнес-канала Bloomberg, сегодня после атаки украинских дронов по нефтеперекачивающей станции приостановлен транзит нефти через российский порт Усть-Луга. Как сообщало недавно издание Eesti Ekspress, украинские беспилотники атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы уже раз в неделю. Например, в ночь на среду, 29 января, Украина нанесла удары по девяти российским регионам, при этом было запущено более ста беспилотников.