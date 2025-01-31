Плей-офф Лиги чемпионов:„Манчестер Сити“ сыграет с „Реалом“, „Бавария“ – с „Селтиком“, а „ПСЖ“ – с „Брестом“
31 января 2025 года в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25.
В среду завершился общий этап ЛЧ – 36 команд заняли итоговые места. Лучшие восемь клубов шагнули сразу в 1/8 финала, а команды с 9-й по 24-ю строчку сыграют между собой в 1/16 финала.
В соответствии с новым форматом турнира, восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют оставшиеся путевки через стыковые матчи. Сеяные команды (места с 9-го по 16-е) встретятся с несеяными (места с 17-го по 24-е), при этом сеяные проведут ответные матчи на своем поле. Победители этих противостояний присоединятся к восьми сильнейшим клубам в 1/8 финала.
Результаты жеребьёвки:
„Брюгге“ – „Аталанта“ (победитель выходит либо на „Лилль“, либо на „Астон Виллу“);
„Спортинг“ – „Боруссия“ Дортмунд(победитель выходит либо на „Лилль“, либо на „Астон Виллу“);
„Манчестер Сити“ – „Реал“ (победитель выходит либо на „Атлетико“, либо на „Байер“);
„Селтик“ – „Бавария“ (победитель выходит либо на „Атлетико“, либо на „Байер“);
„Ювентус“ – ПСВ (победитель выходит либо на „Арсенал“, либо на „Интер“);
„Фейеноорд“ – „Милан“ (победитель выходит либо на „Арсенал“, либо на „Интер“);
„Брест“ – „ПСЖ“ (победитель выходит либо на „Ливерпуль“, либо на „Барселону“);
„Монако“ – „Бенфика“ (победитель выходит либо на „Ливерпуль“, либо на „Барселону“).
Стыковые матчи пройдут 11/12 и 18/19 февраля 2025 года. Жеребьевка последующих стадий турнира, включая 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала, запланирована на 21 февраля 2025 года.
УЕФА подтвердит календарь, включая точные даты матчей и время начала, сегодня вечером.
Финал Лиги чемпионов сезона 2024/25 состоится 31 мая 2025 года на „Арене Мюнхен“ в Мюнхене.