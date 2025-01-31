Плей-офф Лиги чемпионов:„Манчестер Сити“ сыграет с „Реалом“, „Бавария“ – с „Селтиком“, а „ПСЖ“ – с „Брестом“

В среду завершился общий этап ЛЧ – 36 команд заняли итоговые места. Лучшие восемь клубов шагнули сразу в 1/8 финала, а команды с 9-й по 24-ю строчку сыграют между собой в 1/16 финала.

В соответствии с новым форматом турнира, восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют оставшиеся путевки через стыковые матчи. Сеяные команды (места с 9-го по 16-е) встретятся с несеяными (места с 17-го по 24-е), при этом сеяные проведут ответные матчи на своем поле. Победители этих противостояний присоединятся к восьми сильнейшим клубам в 1/8 финала.

Результаты жеребьёвки:

„Брюгге“ – „Аталанта“ (победитель выходит либо на „Лилль“, либо на „Астон Виллу“);

„Спортинг“ – „Боруссия“ Дортмунд(победитель выходит либо на „Лилль“, либо на „Астон Виллу“);

„Манчестер Сити“ – „Реал“ (победитель выходит либо на „Атлетико“, либо на „Байер“);

„Селтик“ – „Бавария“ (победитель выходит либо на „Атлетико“, либо на „Байер“);

„Ювентус“ – ПСВ (победитель выходит либо на „Арсенал“, либо на „Интер“);

„Фейеноорд“ – „Милан“ (победитель выходит либо на „Арсенал“, либо на „Интер“);

„Брест“ – „ПСЖ“ (победитель выходит либо на „Ливерпуль“, либо на „Барселону“);

„Монако“ – „Бенфика“ (победитель выходит либо на „Ливерпуль“, либо на „Барселону“).

Стыковые матчи пройдут 11/12 и 18/19 февраля 2025 года. Жеребьевка последующих стадий турнира, включая 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала, запланирована на 21 февраля 2025 года.

УЕФА подтвердит календарь, включая точные даты матчей и время начала, сегодня вечером.

Финал Лиги чемпионов сезона 2024/25 состоится 31 мая 2025 года на „Арене Мюнхен“ в Мюнхене.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить