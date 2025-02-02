Как сохранить автомобиль в исправности при чередовании плюсовых и минусовых температур?

Влага, грязь и плохая видимость создают проблемы не только с точки зрения комфорта, но и безопасности. При хорошем снежном покрове видимость значительно лучше, чем на черном асфальте, даже ночью, поскольку снег отражает свет и улучшает видимость. А вот грязная и сырая погода видимость ухудшает.

„Распространенная проблема в такую погоду – когда жидкость для стеклоомывателя внезапно заканчивается во время движения, из-за чего дворники начинают размазывать грязь по стеклу, ухудшая обзор и причиняя вред как стеклу, так и самим щеткам, – пояснил Мустъятсе. – Поэтому важно следить, чтобы в автомобиле всегда был запас зимней жидкости для стеклоомывателя. А если дворники по-прежнему плохо чистят, их лучше немедленно заменить в автосервисе“.

Также на видимость влияют исправные и чистые фары, а на безопасность – датчики. Мустъятсе советует водителям держать в дверном кармане две-три салфетки из микрофибры, которыми при необходимости можно очистить датчики. Фары же лучше промывать водой, поскольку протирание тряпкой может повредить их стекла.

„Если датчики помощи водителю загрязнены или покрыты снегом, они могут перестать работать, что приведет к отключению адаптивного круиз-контроля или системы оповещения в слепых зонах. Предупреждения на приборной панели ни в коем случае нельзя игнорировать. Если проблему не удается устранить очисткой датчиков, водитель должен быть готов взять на себя управление машиной без использования вспомогательных функций“, - сказал Мустъятсе.

Влажную погоду с чередованием плюсовых и минусовых температур водители особенно не любят, поскольку в такое время очень сложно содержать автомобиль в чистоте. Поэтому зимой многие водители моют свои автомобили значительно реже, чем летом. Однако, по словам Мустъятсе, зимой следует уделять мойке машины даже больше внимания, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии и предотвратить потерю стоимости.