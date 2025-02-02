Как сохранить автомобиль в исправности при чередовании плюсовых и минусовых температур?
Этой зимой погода водителей не балует, поскольку чередующиеся плюсовые и минусовые температуры влияют на состояние автомобиля значительно больше, чем, например, устойчивая морозная погода. В ближайшие выходные вновь ожидается похолодание. Руководитель по обслуживанию Topauto Дан Мустъятсе объясняет, на что активным водителям следует обратить внимание этой зимой, ведь, по прогнозам, погодные условия останутся нестабильными еще долгое время.
Влага, грязь и плохая видимость создают проблемы не только с точки зрения комфорта, но и безопасности. При хорошем снежном покрове видимость значительно лучше, чем на черном асфальте, даже ночью, поскольку снег отражает свет и улучшает видимость. А вот грязная и сырая погода видимость ухудшает.
„Распространенная проблема в такую погоду – когда жидкость для стеклоомывателя внезапно заканчивается во время движения, из-за чего дворники начинают размазывать грязь по стеклу, ухудшая обзор и причиняя вред как стеклу, так и самим щеткам, – пояснил Мустъятсе. – Поэтому важно следить, чтобы в автомобиле всегда был запас зимней жидкости для стеклоомывателя. А если дворники по-прежнему плохо чистят, их лучше немедленно заменить в автосервисе“.
Также на видимость влияют исправные и чистые фары, а на безопасность – датчики. Мустъятсе советует водителям держать в дверном кармане две-три салфетки из микрофибры, которыми при необходимости можно очистить датчики. Фары же лучше промывать водой, поскольку протирание тряпкой может повредить их стекла.
„Если датчики помощи водителю загрязнены или покрыты снегом, они могут перестать работать, что приведет к отключению адаптивного круиз-контроля или системы оповещения в слепых зонах. Предупреждения на приборной панели ни в коем случае нельзя игнорировать. Если проблему не удается устранить очисткой датчиков, водитель должен быть готов взять на себя управление машиной без использования вспомогательных функций“, - сказал Мустъятсе.
Влажную погоду с чередованием плюсовых и минусовых температур водители особенно не любят, поскольку в такое время очень сложно содержать автомобиль в чистоте. Поэтому зимой многие водители моют свои автомобили значительно реже, чем летом. Однако, по словам Мустъятсе, зимой следует уделять мойке машины даже больше внимания, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии и предотвратить потерю стоимости.
„Зимой часто используют шипованные шины, поднимающие в воздух битум и пыль от асфальта, которые оседают на кузове. Добавьте к этому соль и другие реагенты – и получится смесь, которая крайне быстро и агрессивно воздействует на лакокрасочное покрытие. Настоятельно рекомендую покрыть автомобиль керамическим защитным воском в автосервисе – в зависимости от типа он прослужит 2–3 года и эффективно защищает машину от вредных веществ“, - рассказал Мустъятсе.
Кроме защиты кузова и удаления агрессивных веществ, зимой регулярная мойка необходима и по другим причинам. Например, владельцам автомобилей с пневмоподвеской Мустъятсе советует хотя бы раз в неделю или по мере необходимости очищать колесные арки от грязи, так как ее скопление может существенно сократить срок службы подвески.
Хотя вы можете мыть автомобиль с помощью мойки высокого давления буквально каждый день, стоит регулярно посещать автомойку, где внимание уделяется даже тем местам, которые вы обычно не замечаете. Кроме того, на автомойке машину тщательно высушивают.
„Еще одна проблема морозной погоды – примерзание дверей и дверных ручек. Чтобы этого избежать, стоит обработать дверные уплотнители специальным средством, а, моя автомобиль самостоятельно, не забывать насухо вытирать эти места“, - посоветовал Мустъятсе.
Наконец, перед дальней поездкой следует проверять давление в шинах, поскольку колебания температуры могут существенно на него влиять. Правильное давление важно как для сцепления с дорогой, так и для предотвращения преждевременного износа шин. Хотя современные автомобили самостоятельно отслеживают изменения давления и сообщают о них водителю, полезно время от времени проверять давление вручную. Рекомендуемые параметры обычно указаны на дверной раме при открытии водительской двери или на крышке топливного бака.