В феврале старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко ответит на вопросы жителей по телефону

„За один час обычно удается принять от четырех до шести звонков, в зависимости от их продолжительности. В последнее время, помимо вопросов, непосредственно касающихся Ласнамяэ, жители часто интересуются изменениями на государственном уровне, например, ставками социальных пособий и налогов или тем, насколько вырастет пенсия в апреле“, – заключила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В феврале Юлианна Юрченко отвечает на вопросы жителей района по понедельникам с 16 до 17 часов по телефону 645 7780. Прямая телефонная линия будет работать 3, 10 и 17 февраля. Поскольку предварительной регистрации не требуется, линия в это время может быть занята. В таком случае рекомендуется попробовать перезвонить позже.

Наряду с прямой телефонной линией остается возможность прийти на личный прием к старейшине. Для этого требуется зарегистрироваться по телефону 645 7715.

Затрагивающие Ласнамяэ вопросы можно также задать по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee , по телефону инфостола 645 7700 или на странице управы в Facebook: facebook.com/Lasnamae.ru .

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