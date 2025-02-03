Правда ли, что в Украине химический элемент московий переименовали в украиний?

24 января 2025 года Telegram-канал „ Украина.ру “ (151 000 просмотров на момент написания этого разбора) написал: „Тем временем на Украине декоммунизировали таблицу Менделеева. Находящийся в ней химический элемент московий там „успешно“ переименовали в украиний (в некоторых постах украиниум . — Прим. ред.). Своё истинное и международное название элемент получил из-за того, что был открыт и получен в подмосковной Дубне. Какое отношение имеет к этому всему Украина — вопрос риторический. Теперь же главное, чтобы незалежные химики не вспомнили о существовании химического элемента рутений, который и вовсе назван в честь латинского названия России (Ruthenia). От людей, у которых черепная коробка забита бандеровским гафнием, чего угодно можно ожидать“. В посте приведена таблица, которую якобы показывают детям в украинских школах.

В нижней части снимка можно заметить электронную почту info@litera-ltd.com.ua — этот адрес принадлежит киевскому издательству „ Літера ЛТД “ и указан на его сайте. Видны на фото и четыре последние цифры (04–16) старого телефонного номера интернет-магазина этой компании. „Літера ЛТД“ занимается созданием учебной литературы для дошкольных учебных заведений, среднего общего и профессионального образования, а также студентов вузов.

„Проверено“ изучило несколько украинских торговых площадок из выдачи Google по запросу „купить таблицу химических элементов“, и на всех вариантах товара, где был 115-й элемент, он назывался либо московий, либо унунпентий. Более того, ни одно авторитетное издание Украины не писало о его переименовании в украиний. Напротив, несколько украинских фактчекинговых проектов и отделов СМИ ещё в 2023 году утверждали, что эта новость — фейк.

Доказательством переименования московия в украиний во всех публикациях, приведённых в начале этого разбора, служит один и тот же скриншот Instagram-сториз, что видно по одинаковым элементам интерфейса (то же время, уровень заряда, украинский язык и т. п.). Согласно вирусному изображению, изначально снимок с новым вариантом периодической таблицы был опубликован пользовательницей @helenamaystrenko. На момент написания этого текста такой профиль недоступен. В сториз указано, что фото якобы сделано в некоем магазине канцелярских товаров, и наложен такой текст: „Я школу закончила 20 лет назад и до сих пор помню таблицу элементов. Но это что-то новое“.

Московий (Mc) — химический элемент, который был впервые получен в 2003 году Объединённым институтом ядерных исследований (город Дубна) в сотрудничестве с Ливерморской национальной лабораторией (США), его атомный номер — 115. Первоначально для него использовалось систематическое название „ унунпентий “ (Ununpentium, Uup), составленное из корней латинских числительных, соответствующих порядковому номеру. В июне 2016 года Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) предложил свои варианты названий четырёх новых химических элементов периодической таблицы Менделеева, в числе которых был и московий (Moscovium, в честь Московской области). После пяти месяцев рассмотрения название было официально присвоено в ноябре 2016 года.

Согласно агентству „Укрiнформ“, в 2023 году главная редакторка издательства Елена Бородина заявляла, что периодическая таблица химических элементов, запечатлённая на вирусном скриншоте, ими не выпускалась, а изображение было подделано. Она также подчеркнула, что тогда на их печатной продукции не указывался подобный телефонный номер интернет-магазина. „Этот номер находится только на официальном сайте. Они просто взяли данные с сайта и вписали их“, — отметила Бородина.

Пост с опровержением ещё 24 января 2023 года вышел и на странице „Літера ЛТД“ в Facebook:

„Получили на электронный ящик издательства вот такое письмо:

“Добрый день! Меня зовут ***** Виктор. Сегодня заметил фото в некоторых пабликах, на котором указано, что в одном из ваших учебников или тетрадей, где есть периодическая таблица химических элементов, название одного из элементов (его можно заметить на фото) изменили. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Заранее благодарю за ответ“.

Спасибо за вопрос! Неожиданно ))))

И действительно, пабликами разгоняется фейк с якобы фотографией нашего пособия по химии, где элемент московий заменён элементом украиний.

Уважаемые наши покупатели, во-первых, наше издательство не давало периодическую таблицу химических элементов на обложках нашей продукции (см. фото одного из наших изданий, другие сделаны подобным образом). Во-вторых, проверяйте, пожалуйста, источники. Наш менеджер интернет-магазина в один запрос в Google нашёл, откуда растут… рога. Twitter кишит этим вбросом — сделанным в фотошопе „снимком“. Не позволяйте враждебной ИПСО (информационно-психологической операции. — Прим. ред.) манипулировать вашими мыслями и убеждениями.

P. S. Элемент под этим номером в нашей таблице (чёрно-белой в блоках изданий, видно на нашем фото) имеет совсем другое название. А если бы имел такое, как в таблицах, напечатанных в изданиях врага, то, конечно, мы были бы не против его переименования, если что ))“.