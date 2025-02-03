Правда ли, что в Украине химический элемент московий переименовали в украиний?
В Рунете можно встретить утверждения, будто украинцы „декоммунизировали“ таблицу Менделеева, изменив название элемента, которое было получено в честь Московской области. Мы проверили достоверность этой истории.
24 января 2025 года Telegram-канал „Украина.ру“ (151 000 просмотров на момент написания этого разбора) написал: „Тем временем на Украине декоммунизировали таблицу Менделеева. Находящийся в ней химический элемент московий там „успешно“ переименовали в украиний (в некоторых постах украиниум. — Прим. ред.). Своё истинное и международное название элемент получил из-за того, что был открыт и получен в подмосковной Дубне. Какое отношение имеет к этому всему Украина — вопрос риторический. Теперь же главное, чтобы незалежные химики не вспомнили о существовании химического элемента рутений, который и вовсе названв честь латинского названия России (Ruthenia). От людей, у которых черепная коробка забита бандеровским гафнием, чего угодно можно ожидать“. В посте приведена таблица, которую якобы показывают детям в украинских школах.
По данным сервиса TGStat, в январе 2025-го в Telegram появилось не менее 350 аналогичных русскоязычных постов, в сумме набравших более 2,2 млн просмотров. Среди них — записи каналов „Nе.Сахар“ (283 000 просмотров), „Дядя Слава“ (196 000), „Кирилл Фёдоров / Война история оружие“ (121 000), „Первый народный“ (98 000), „Z-News | Армия 🅉 18+„ (71 000), „Open Ukraine | Открытая Украина“ (58 000), „Злой кролик 18+„ (56 000) и др. О переименовании элемента рассказал „Пятый канал“ и „Комсомольская правда“. Причём в газете уточнили: „Это не шутка, не фейк какой-нибудь „Панорамы“ или аналогичного источника“.
Однако сообщения о переименовании московия в украиний встречались и два года назад. Так, согласно TGStat, в январе 2023 года в Telegram появилось около 460 похожих постов, которые в общей сложности получили примерно 4,2 млн просмотров. Среди самых популярных — публикации каналов „Правдивости“ (283 000 просмотров), „Наблюдатель“ (238 000), „Z-News | Армия 🅉 18+„ (234 000), „Первый народный“ (189 000), „Шейх Тамир“ (179 000), „Поздняков 3.0“ (164 000), „С места событий“ (152 000), „Осташко! Важное“ (дважды: 107 000 и 141 000), „Орда“ (129 000), „Кот Костян — официальный канал“ (114 000), „Что произошло?“ (109 000), „Дядя Слава“ (108 000), TG Team Russia (85 000) и „Антифейк | Основа“ (68 000). В тех записях приводилось то же изображение, что и в 2025 году, и утверждалось, что новую таблицу уже можно приобрести в канцелярских магазинах. Встречаются аналогичные публикации во „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“, а также в X на английском языке.
Московий (Mc) — химический элемент, который был впервые получен в 2003 году Объединённым институтом ядерных исследований (город Дубна) в сотрудничестве с Ливерморской национальной лабораторией (США), его атомный номер — 115. Первоначально для него использовалось систематическое название „унунпентий“ (Ununpentium, Uup), составленное из корней латинских числительных, соответствующих порядковому номеру. В июне 2016 года Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) предложил свои варианты названий четырёх новых химических элементов периодической таблицы Менделеева, в числе которых был и московий (Moscovium, в честь Московской области). После пяти месяцев рассмотрения название было официально присвоено в ноябре 2016 года.
Доказательством переименования московия в украиний во всех публикациях, приведённых в начале этого разбора, служит один и тот же скриншот Instagram-сториз, что видно по одинаковым элементам интерфейса (то же время, уровень заряда, украинский язык и т. п.). Согласно вирусному изображению, изначально снимок с новым вариантом периодической таблицы был опубликован пользовательницей @helenamaystrenko. На момент написания этого текста такой профиль недоступен. В сториз указано, что фото якобы сделано в некоем магазине канцелярских товаров, и наложен такой текст: „Я школу закончила 20 лет назад и до сих пор помню таблицу элементов. Но это что-то новое“.
„Проверено“ изучило несколько украинских торговых площадок из выдачи Google по запросу „купить таблицу химических элементов“, и на всех вариантах товара, где был 115-й элемент, он назывался либо московий, либо унунпентий. Более того, ни одно авторитетное издание Украины не писало о его переименовании в украиний. Напротив, несколько украинских фактчекинговых проектов и отделов СМИ ещё в 2023 году утверждали, что эта новость — фейк.
В нижней части снимка можно заметить электронную почту info@litera-ltd.com.ua — этот адрес принадлежит киевскому издательству „Літера ЛТД“ и указан на его сайте. Видны на фото и четыре последние цифры (04–16) старого телефонного номера интернет-магазина этой компании. „Літера ЛТД“ занимается созданием учебной литературы для дошкольных учебных заведений, среднего общего и профессионального образования, а также студентов вузов.
Согласно агентству „Укрiнформ“, в 2023 году главная редакторка издательства Елена Бородина заявляла, что периодическая таблица химических элементов, запечатлённая на вирусном скриншоте, ими не выпускалась, а изображение было подделано. Она также подчеркнула, что тогда на их печатной продукции не указывался подобный телефонный номер интернет-магазина. „Этот номер находится только на официальном сайте. Они просто взяли данные с сайта и вписали их“, — отметила Бородина.
Пост с опровержением ещё 24 января 2023 года вышел и на странице „Літера ЛТД“ в Facebook:
„Получили на электронный ящик издательства вот такое письмо:
“Добрый день! Меня зовут ***** Виктор. Сегодня заметил фото в некоторых пабликах, на котором указано, что в одном из ваших учебников или тетрадей, где есть периодическая таблица химических элементов, название одного из элементов (его можно заметить на фото) изменили. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Заранее благодарю за ответ“.
Спасибо за вопрос! Неожиданно ))))
И действительно, пабликами разгоняется фейк с якобы фотографией нашего пособия по химии, где элемент московий заменён элементом украиний.
Уважаемые наши покупатели, во-первых, наше издательство не давало периодическую таблицу химических элементов на обложках нашей продукции (см. фото одного из наших изданий, другие сделаны подобным образом). Во-вторых, проверяйте, пожалуйста, источники. Наш менеджер интернет-магазина в один запрос в Google нашёл, откуда растут… рога. Twitter кишит этим вбросом — сделанным в фотошопе „снимком“. Не позволяйте враждебной ИПСО (информационно-психологической операции. — Прим. ред.) манипулировать вашими мыслями и убеждениями.
P. S. Элемент под этим номером в нашей таблице (чёрно-белой в блоках изданий, видно на нашем фото) имеет совсем другое название. А если бы имел такое, как в таблицах, напечатанных в изданиях врага, то, конечно, мы были бы не против его переименования, если что ))“.
В заявлении были приведены фотографии обложки издания по химии и разворот с таблицей. Похожим снимком поделилось агентство „Укрiнформ“. В этих вариантах таблиц 115-й элемент назывался унунпентий.
Кроме того, на момент написания заметки „Укрiнформ“ инстаграм @helenamaystrenko ещё был доступен, но профиль закрыт как частный. По словам наших коллег из проекта StopFake, владелица страницы не отвечала на сообщения журналистов.
Наиболее ранняя публикация с вирусной картинкой, которую „Проверено“ смогло найти по ключевым словам, появилась 23 января 2023 года в 16:22 по московскому времени в Telegram-канале „Несерьёзные новости“ (@KomitetZ, 21 000 просмотров). В записи стояла пометка: „От подписчика Николай Фоменко“. Ранее этот ресурс дважды упоминался в наших разборах как распространитель дезинформации. Через 12 мин. аналогичный пост также с пометкой „от подписчиков“ вышел в Telegram-канале „Шаман Раху“ (3000 просмотров), который был замечен в распространении десятков фейков. Волна 2025 года стартовала 24 января с Telegram-каналов „Мирослава Бердник“ (2700 просмотров), „Голос России“ (2000) и „Украина.ру“ (151 000).
Таким образом, в Украине не переименовывали химический элемент московий в украиний. В 2025 году по Сети разошёлся вирусный скриншот 2023 года, изначально появившийся в прокремлёвских Telegram-каналах, которые ранее уже распространяли фейки. „Проверено“ не нашло магазин, в котором бы продавалась изменённая таблица химических элементов. Кроме того, издательство, которое якобы выпустило такую таблицу, назвало вирусное фото подделкой.
Итог: Фейк