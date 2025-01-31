ЧЕ-2025 | Гиньяр и Фаббри победили в ритм-танце, Петрыкина готовится к произвольной программе
С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В пятницу стартовали с ритм-танцем танцевальные пары и свои произвольные программы покажут женщины. Нина Петрыкина с малой серебряной медалью и отставанием от лидера турнирной таблицы всего на 0.05 балла, выйдет на лед в 21:36. Взрослых танцевальных пар на данный момент в Эстонии нет.
Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,23
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 82,75
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,57
4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 81,26
5. Элисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 78,67
6. Лоисья Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 76,14
7. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 76,13
8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 75,70
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 75,45
10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,82
11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,44
12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 70,26
13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 68,13
14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 67,10
15. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 65,60
16. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 65,46
17. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 62,19
18. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 61,56
19. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 61,56
20. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,69
До соревнований:
Защищать титул будут двукратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. В этом сезоне итальянцы показывают хороший уровень, несмотря на некоторые ошибки на соревнованиях. Главные конкуренты — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, двукратные серебряные призеры чемпионата. Обе пары получили медали на недавнем Гран-при в Гренобле.
Ещё одна интересная пара - Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Кажется, что дочь и зять заслуженного российского тренера Этери Тутберидзе способны удивить как со знаком минус, так и наоборот — выдать прокаты жизни.
Женщины
А в 18:00 на лед Тондираба выйдут 24 лучшие фигуристки Европы с произвольными программами.
Эстонию на соревнованиях представляет Нина Петрыкина. Она блестяще откатала короткую программу, получила от судей 68,94 балла и установила свой личный рекорд! Это промежуточное второе место и малая серебряная медаль.
Первой стала представляющая Грузию Анастасия Губанова (68.99) - она опередила Нину Петрыкину всего на 0.05 балла! Третье место заняла швейцарская спортсменка Кимми Репонд (68,68).
Нина Петрыкина выйдет на лед в 21:36.
„Эта медаль показывает, что я иду по правильном пути и не зря я столько работала через кровь, пот и боль, чтобы вот получить эти эмоции. И они, конечно, незабываемые — это память на всю жизнь“, — cказала Нина после короткой программы.
Короткая программа:
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,99
2. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,94
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 68,68
4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 66,80
5. Лара Наки Гутманн (Италия) – 63,79
6. Анна Пеццетта (Италия) – 62,73
7. Лорин Шильд (Франция) – 62,47
8. Юлия Заутер (Румыния) – 61,96
9. Екатерина Куракова (Польша) – 58,70
10. Кристен Спурс (Великобритания) – 57,39
Расписание
Пятница, 31 января
12:30-16:50 — танцы на льду (ритм-танец)
18:00-21:55 — женщины (произвольная программа)
Суббота, 1 февраля
13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)
18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)
Воскресенье, 2 февраля
16:00-18:00 — показательные выступления
В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.
Программа трансляций
31 января, 14:10 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)
31 января, 18:00 - женщины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)