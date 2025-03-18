Какие тайны скрывает Дом рыцарства на Тоомпеа?

Спустя многие годы и даже десятилетия планирования и сомнений у эстонского государства появилось собственное представительское здание. До сих пор для этих целей часто использовалась Эстонская академия наук на Тоомпеа — зеркальный зал бывшей городской усадьбы дворянского рода Унгерн-Штернбергов, где устраивались приемы и другие мероприятия в честь высокопоставленных гостей, посещавших нашу страну. Благодаря этому решится сразу несколько проблем: с одной стороны, у государства появятся представительские помещения, которых раньше не было и которые приходилось арендовать, а с другой — новую жизнь обретет здание Эстляндского рыцарства на площади Кирику, долгое время пустовавшее и заброшенное.