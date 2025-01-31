Доход от продаж у предприятий розничной торговли за год сократился. В выигрыше только продавцы моторного топлива

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в 2024 году больше всего, а именно на 4%, сократился объем продаж у магазинов промышленных товаров, сокращение у продовольственных магазинов составило 3%. „В прошлом году объем продаж увеличился на 2% у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива“, — уточнила Пихлак.

В последний месяц года объем продаж у предприятий розничной торговли снова стал расти. „Доход от продаж у предприятий розничной торговли в декабре 2024 года составил 1 миллиард евро, по сравнению с тем же месяцем 2023 года объем продаж увеличился на 1%“, — отметила Пихлак.

В декабре 2024 года объем продаж у магазинов промышленных товаров увеличился по сравнению с декабрем 2023 года на 8%. Больше всего, а именно на 33%, объем продаж увеличился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Объем продаж увеличился также на 19% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах, на 6% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, и на 1% у аптек и магазинов косметических товаров. Объем продаж сократился на 9% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги) и на 4% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. У магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, объем продаж остался на уровне декабря 2023 года.

Объем продаж как у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, так и у продовольственных магазинов сократился по сравнению с декабрем 2023 года на 4%.

В декабре 2024 года объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с ноябрем на 13%, что характерно для декабря, поскольку в этом месяце проходят рождественские и новогодние распродажи.