31.01.2025, 11:15
Суд посчитал недостаточным условного срока для водителя, совершившего тяжелую аварию
ФОТО:
Тайво Пярн (43), по его собственным словам, заснул за рулем и проснулся слишком поздно, чтобы затормозить. Автомобиль оказался в кювете, а пассажиры получили травмы. Суд решил, что лишь только раскаяния и условного наказания недостаточно, необходимо реальное лишение свободы.
Дорожно-транспортное происшествие в селе Уссимяэ под Раквере произошло 5 августа прошлого года. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, на автомобиле Volkswagen Passat выехал с дороги в кювет, сообщила тогда полиция. Находившиеся в автомобиле в качестве пассажиров 30-летняя женщина и 58-летний мужчина были доставлены в больницу.
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