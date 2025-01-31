Суд посчитал недостаточным условного срока для водителя, совершившего тяжелую аварию

Дорожно-транспортное происшествие в селе Уссимяэ под Раквере произошло 5 августа прошлого года. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, на автомобиле Volkswagen Passat выехал с дороги в кювет, сообщила тогда полиция. Находившиеся в автомобиле в качестве пассажиров 30-летняя женщина и 58-летний мужчина были доставлены в больницу.