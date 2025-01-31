ЧП и криминал
31.01.2025, 11:15

Суд посчитал недостаточным условного срока для водителя, совершившего тяжелую аварию

 
ФОТО: PPA

Тайво Пярн (43), по его собственным словам, заснул за рулем и проснулся слишком поздно, чтобы затормозить. Автомобиль оказался в кювете, а пассажиры получили травмы. Суд решил, что лишь только раскаяния и условного наказания недостаточно, необходимо реальное лишение свободы.

Дорожно-транспортное происшествие в селе Уссимяэ под Раквере произошло 5 августа прошлого года. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, на автомобиле Volkswagen Passat выехал с дороги в кювет, сообщила тогда полиция. Находившиеся в автомобиле в качестве пассажиров 30-летняя женщина и 58-летний мужчина были доставлены в больницу.

В среду в Вируском уездном суде состоялось заседание, на котором судья Кадри Вялинг объявила, что Пярн признан виновным в нарушении правил дорожного движения и управлении автомобилем в нетрезвом виде, что привело к нанесению тяжкого вреда здоровью человека.

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