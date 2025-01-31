Бетина Бешкина о „чудесном исцелении“ мужчины с ампутированной ногой: в социальных отделах Таллинна кончилась человечность

Особенно горько читать такие статьи, зная, каким потенциалом на самом деле располагает столица. В свое время в городские структуры были привлечены ведущие специалисты социальной сферы, упорядочены нормативные акты, разработан системный подход к решению проблем. Но всего этого становится недостаточно, если на уровне руководства города отсутствует воля к содержательному управлению, а решения диктуются политическими амбициями и упрямством, а не намерением решать реальные проблемы.

Социальной сферой нужно заниматься ежедневно, это требует постоянного внимания и преданности делу — как в самой работе, так и в поддержке практикующих специалистов. Ведь не случайно в самолете нам говорят, что в случае необходимости сначала надеваешь кислородную маску на себя и только потом помогаешь другим: чтобы оказывать помощь, нужно иметь ресурс. Судя по всему, в социальных отделах и учреждениях Таллинна „кислород“, к сожалению, на исходе. Постоянные реорганизации, слияния отделов и перевод сотрудников из одного подразделения в другое создают неопределенность и стресс, что подрывает рабочий процесс.