Бетина Бешкина о „чудесном исцелении“ мужчины с ампутированной ногой: в социальных отделах Таллинна кончилась человечность
В последнее время в СМИ появляется много историй о людях, которым таллиннские власти не предоставили необходимую помощь. Социально уязвимые люди остаются без жилья, люди с особыми потребностями — без необходимых услуг, а вконец отчаявшиеся горожане и вовсе – без всякого внимания.
Особенно горько читать такие статьи, зная, каким потенциалом на самом деле располагает столица. В свое время в городские структуры были привлечены ведущие специалисты социальной сферы, упорядочены нормативные акты, разработан системный подход к решению проблем. Но всего этого становится недостаточно, если на уровне руководства города отсутствует воля к содержательному управлению, а решения диктуются политическими амбициями и упрямством, а не намерением решать реальные проблемы.