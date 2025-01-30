30.01.2025, 19:06
Опять суд: топливная фирма Olerex избежала в Госсуде огромного штрафа, но спустя день была вновь оштрафована(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Осенью прошлого года топливная фирма Olerex избежала гигантского штрафа. День спустя Департамент окружающей среды назначил компании новый крупный штраф. И его фирма Olerex решила обжаловать в суде.
В среду утром в Тартуском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу, в котором компания Olerex обжалует решение Департамента окружающей среды. Конкретно, наложенный 29 ноября на фирму штраф в размере 6 миллионов евро. По мнению департамента, Olerex в 2023 году совершила правонарушение, не выполнив требования по биотопливу.
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