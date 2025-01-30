Экономика
30.01.2025, 19:06

Опять суд: топливная фирма Olerex избежала в Госсуде огромного штрафа, но спустя день была вновь оштрафована

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По прежней схеме: департамент назначает Olerex огромный штраф, Olerex обжалует его в суде
По прежней схеме: департамент назначает Olerex огромный штраф, Olerex обжалует его в суде
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Осенью прошлого года топливная фирма Olerex избежала гигантского штрафа. День спустя Департамент окружающей среды назначил компании новый крупный штраф. И его фирма Olerex решила обжаловать в суде.

В среду утром в Тартуском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу, в котором компания Olerex обжалует решение Департамента окружающей среды. Конкретно, наложенный 29 ноября на фирму штраф в размере 6 миллионов евро. По мнению департамента, Olerex в 2023 году совершила правонарушение, не выполнив требования по биотопливу.

Согласно Закону о жидком топливе, не менее 7,5% направляемого на потребление жидкого топливо должно быть произведено из возобновляемых источников. Заместитель гендиректора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу пояснил изданию Ärileht: поскольку в ходе расследования по нарушению департамент установил, что компания Olerex в 2023 году третий год подряд не выполнила требование по доле биотоплива, то ведомство назначило компании штраф в размере 6 миллионов евро.

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