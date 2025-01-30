Зимние виды
30.01.2025, 17:42

Михаил Селевко по ходу короткой программы поменял прыжки: „Я знал, что смогу справиться“

 
Михаил Селевко в короткой программе на ЧЕ-2025
Михаил Селевко в короткой программе на ЧЕ-2025
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Михаил Селевко набрал 84,85 балла в короткой программе на домашнем чемпионате Европы, сохраняя шансы на высокое место. Однако приземление на первом прыжке оказалось неудачным, что потребовало корректировки программы прямо во время выступления.

„Коленки не дрожали, было приятно видеть такую поддержку — много людей, флагов, все меня подбадривали, и это придавало сил“, — поделился Михаил впечатлениями после выступления.

Михаил Селевко занял восьмое место на чемпионате Европы 2023 года в Эспоо, что является его лучшим результатом в карьере. Тогда в короткой программе он набрал 73,74 балла. На прошлом чемпионате Европы в Каунасе эстонец провалил короткую программу, набрав всего 60,09 балла и став предпоследним, из-за чего был вынужден смотреть соревнования по произвольной программе с трибун.

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