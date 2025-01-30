Михаил Селевко по ходу короткой программы поменял прыжки: „Я знал, что смогу справиться“

„Коленки не дрожали, было приятно видеть такую поддержку — много людей, флагов, все меня подбадривали, и это придавало сил“, — поделился Михаил впечатлениями после выступления.

Михаил Селевко занял восьмое место на чемпионате Европы 2023 года в Эспоо, что является его лучшим результатом в карьере. Тогда в короткой программе он набрал 73,74 балла. На прошлом чемпионате Европы в Каунасе эстонец провалил короткую программу, набрав всего 60,09 балла и став предпоследним, из-за чего был вынужден смотреть соревнования по произвольной программе с трибун.