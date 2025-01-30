Департамент конкуренции открыл в отношении предприятия Elektrilevi надзорное производство

По словам руководителя службы регулирования Департамента конкуренции Кюлли Хааб, деятельность компании Elektrilevi OÜ должна по затратам эффективной. „ У Elektrilevi на рынке монопольное положение, и у потребителя нет возможности выбирать поставщика сетевых услуг“, - отметила Хааб.

Департамент также проверит, стал ли процесс предотвращения и ликвидации перебоев в подаче электроэнергии более быстрым и эффективным после выдачи 21 декабря 2023 года Департаментом конкуренции предписания, учитывая масштабные отключения электричества по всей Эстонии, имевшие место с 11.01.2025. К тому же департамент проверит, соблюдало ли предприятие принцип равного обращения при взимании сетевой платы и при процедуре подключения к своей сети.