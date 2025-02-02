Министерство образования: докторам наук прямая дорога в школу. Почему эта идея не у всех находит поддержку?

В начале января Министерство образования и науки направило заинтересованным сторонам проект поправок к Закону об основной школе и гимназии, в котором содержится предложение распространить квалификационные требования к учителям на обладателей докторских степеней. Это означает, что имеющий докторскую степень человек сможет преподавать в общеобразовательной школе, не имея педагогической квалификации. Работники образования видят в этом определенный риск.