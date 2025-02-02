02.02.2025, 21:15
Министерство образования: докторам наук прямая дорога в школу. Почему эта идея не у всех находит поддержку?(8)
Директора школ: доктор наук не обязательно будет хорошим учителем
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство образования и науки хочет, чтобы выпускники докторантуры автоматически получали квалификацию учителя, так как это позволит привлечь в школу больше учителей. По мнению педагогов, докторской степени недостаточно, чтобы стать учителем.
В начале января Министерство образования и науки направило заинтересованным сторонам проект поправок к Закону об основной школе и гимназии, в котором содержится предложение распространить квалификационные требования к учителям на обладателей докторских степеней. Это означает, что имеющий докторскую степень человек сможет преподавать в общеобразовательной школе, не имея педагогической квалификации. Работники образования видят в этом определенный риск.
Уже подписаны?