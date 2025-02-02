Новости Эстонии
02.02.2025, 21:15

Министерство образования: докторам наук прямая дорога в школу. Почему эта идея не у всех находит поддержку?

 (8)
Директора школ: доктор наук не обязательно будет хорошим учителем
В соответствии с поправкой к закону, школьными учителями могли бы работать доктора наук. Фото иллюстративное.
В соответствии с поправкой к закону, школьными учителями могли бы работать доктора наук. Фото иллюстративное.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министерство образования и науки хочет, чтобы выпускники докторантуры автоматически получали квалификацию учителя, так как это позволит привлечь в школу больше учителей. По мнению педагогов, докторской степени недостаточно, чтобы стать учителем.

В начале января Министерство образования и науки направило заинтересованным сторонам проект поправок к Закону об основной школе и гимназии, в котором содержится предложение распространить квалификационные требования к учителям на обладателей докторских степеней. Это означает, что имеющий докторскую степень человек сможет преподавать в общеобразовательной школе, не имея педагогической квалификации. Работники образования видят в этом определенный риск.

Педагогические компетенции — основа хорошего образования

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии