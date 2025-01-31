МНЕНИЕ | Не растут пенсии? Заморозим зарплаты высших госчиновников!

Прекращение индексации пенсий не имеет смысла ни с какой точки зрения. Во-первых, если работник недоволен своей зарплатой, он может договориться с работодателем о повышении. Если это не дает результата, он может сменить работу или даже освоить новую профессию. У пожилых людей, зависящих от пенсии, такой возможности нет. Размер пенсии должен соответствовать уровню жизни, иначе поезд роста цен быстро помчится вперед, а наши пожилые люди окажутся в болоте глубокой бедности.