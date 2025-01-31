Мнение
31.01.2025, 09:01

МНЕНИЕ | Не растут пенсии? Заморозим зарплаты высших госчиновников!

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Shutterstock

Если государственные расходы растут слишком быстро и наибольшая их доля приходится на социальную сферу, то необходимо провести тщательный анализ всех расходов, и пожилые пенсионеры не должны оказаться первыми, кто останется за бортом.

Прекращение индексации пенсий не имеет смысла ни с какой точки зрения. Во-первых, если работник недоволен своей зарплатой, он может договориться с работодателем о повышении. Если это не дает результата, он может сменить работу или даже освоить новую профессию. У пожилых людей, зависящих от пенсии, такой возможности нет. Размер пенсии должен соответствовать уровню жизни, иначе поезд роста цен быстро помчится вперед, а наши пожилые люди окажутся в болоте глубокой бедности.

Во-вторых, индексация пенсий была введена именно для того, чтобы повышение пенсий происходило по понятным для всех правилам и было защищено от политических ветров. В том числе и для того, чтобы защитить государственный бюджет от произвола политиков, которые перед выборами готовы обещать золотые горы, лишь бы заполучить несколько дополнительных голосов.

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