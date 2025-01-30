Алар Карис об очередях на границе: надо было обеспечить людей элементарными вещами

„Разные государства вели себя по-разному. Финляндия закрыла границу по совершенно другим причинам. Но мы прекрасно знаем, что у нас здесь все-таки есть люди, в том числе граждане Эстонии, у которых по ту сторону родственники. Да и никаких других серьезных проблем кроме очередей, там не было. Я говорил с Департаментом полиции и погранохраны, они готовы немедленно закрыть границу, если возникнет такая необходимость. Если с другой стороны в этом направлении начнется явно целенаправленная миграция, граница закроется в считанные минуты, соответствующие подготовительные мероприятия уже проведены“, — сказал Алар Карис в большом интервью Maaleht.

„Свобода передвижения человека зависит не только от того, находишься ты в Европейском союзе или нет, это также является правом человека“, — добавил он.

По словам президента, стоящие в очереди — это в том числе „наши люди“. Если было понятно, что в зимние праздники на границе будут очереди, то можно было об этом подумать и обеспечить людей элементарными вещами, чтобы им „не приходилось ходить в кусты и стоять под дождем и на ветру“.

Что касается лишения граждан государства-агрессора права голоса, то, по словам Кариса, перед изменением конституции необходимо очень четко продумать, почему мы это делаем, и убедиться, что это не будет сделано в спешке. „Конституция — это не что-то, что следующие правительства могут постоянно менять. У меня имеется четкий план: я хочу услышать мнения всех фракций, которые в настоящее время занимаются этим вопросом в парламенте, а также экспертов со стороны. Чтобы я мог получить окончательную картину, чтобы если этот закон дойдет до Кадриорга в той или иной форме, то принятое решение было разумным и основанным на том, чего политики и народ Эстонии хотят на самом деле“.

Серьезной проблемой является то, что время поджимает, но, возможно, и не стоит торопиться: „Я выслушаю все стороны, процесс продолжается, из Рийгикогу тоже поступают разные мнения. Мы видим, что некоторые уже отстранились, что торопиться не нужно. Что давайте сделаем так, как и раньше, через два состава парламента. Высказывались предложения и относительно формулировки. Потому что если мы впишем в конституцию ту или иную страну, это действительно будет выглядеть не очень хорошо“.

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