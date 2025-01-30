Мнение
30.01.2025, 14:50

МНЕНИЕ | Требование владеть языком на уровне С1 для получения гражданства Эстонии может стать реальностью

 
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Maria Ševtšuk | Delfi Meedia

Тема избирательного права граждан третьих стран и лиц без гражданства (так называемых „серопаспортников“) на местных выборах продолжает активно обсуждаться в парламенте. Вне зависимости от того, будет ли изменена конституция в этом году или нет, всем постоянным жителям Эстонии, у которых еще нет гражданства нашей страны, стоит серьезно задуматься о его получении, пишет Марк Герассименко (Социал-демократическая партия).

Причиной является не столько право голоса, сколько весь совокупный пакет прав и обязанностей, который распространяется только на граждан Эстонии. Будь то упрощенное право передвижения по Евросоюзу, автоматическое право на работу в любой стране ЕС или возможность работать на государственной должности – гражданство Эстонии открывает многие двери.

Не секрет, что тема ограничения права голоса на местных выборах стала актуальной только после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Отношение общества к вопросам идентитета, гражданства и лояльности стало более резким, что усилило поддержку предложений правоконсервативных партий, которые ещё совсем недавно воспринимались как слишком жесткие.

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