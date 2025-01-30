МНЕНИЕ | Требование владеть языком на уровне С1 для получения гражданства Эстонии может стать реальностью
Тема избирательного права граждан третьих стран и лиц без гражданства (так называемых „серопаспортников“) на местных выборах продолжает активно обсуждаться в парламенте. Вне зависимости от того, будет ли изменена конституция в этом году или нет, всем постоянным жителям Эстонии, у которых еще нет гражданства нашей страны, стоит серьезно задуматься о его получении, пишет Марк Герассименко (Социал-демократическая партия).
Причиной является не столько право голоса, сколько весь совокупный пакет прав и обязанностей, который распространяется только на граждан Эстонии. Будь то упрощенное право передвижения по Евросоюзу, автоматическое право на работу в любой стране ЕС или возможность работать на государственной должности – гражданство Эстонии открывает многие двери.