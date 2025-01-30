Зимние виды
30.01.2025, 13:45

На волоске от завершения карьеры. Как Нина Петрыкина переписывает историю эстонского фигурного катания?

 
Нина Петрыкина перед выходом на короткую программу чемпионата Европы 2025
Нина Петрыкина перед выходом на короткую программу чемпионата Европы 2025
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Нина Петрыкина продолжает радовать болельщиков своими достижениями. На чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 года в Таллинне она продемонстрировала выдающийся результат, заняв второе место в короткой программе с 68,94 балла. Этот результат стал её лучшим на сегодняшний день в карьере, а также принес ей малую серебряную медаль. RusDelfi отмечает, что Нина — не просто талантливая фигуристка, а настоящая звезда, которая переписывает историю эстонского фигурного катания прямо на наших глазах.

Нина Петрыкина начала свой путь в фигурном катании в 2008 году и с тех пор добилась значительных успехов. Под руководством тренера Светланы Варнавской в 2016 году она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Эстонии среди детей (Basic Novice).

Дебют на национальном чемпионате среди взрослых состоялся в конце 2017 года, где Нина заняла седьмое место. В том же сезоне она участвовала в юниорском Первенстве Эстонии, где, несмотря на ошибку на двойном лутце, заняла в короткой программе третье место и сохранила его после произвольной программы.

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