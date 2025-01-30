На волоске от завершения карьеры. Как Нина Петрыкина переписывает историю эстонского фигурного катания?

Нина Петрыкина продолжает радовать болельщиков своими достижениями. На чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 года в Таллинне она продемонстрировала выдающийся результат, заняв второе место в короткой программе с 68,94 балла. Этот результат стал её лучшим на сегодняшний день в карьере, а также принес ей малую серебряную медаль. RusDelfi отмечает, что Нина — не просто талантливая фигуристка, а настоящая звезда, которая переписывает историю эстонского фигурного катания прямо на наших глазах.